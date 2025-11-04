黃敏惠市長率團參訪 臺北市環境再造案例

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市政府(3)日，由黃敏惠市長率領市府團隊，前往臺北市參訪多項具代表性的環境再生與公共空間建設案例，臺北市長蔣萬安也率北市府團隊熱情相迎，兩市市府團隊共同交流，期待深入探討如何結合環境議題、市民生活與都市再造，尋求創新的城市解方。



黃敏惠市長提到，近年來，極端氣候、都市熱島效應與水資源調適成為各地城市的共同挑戰。今年嘉義市面對120年來首度自嘉義登陸的丹娜絲颱風帶來的挑戰，路樹傾倒超過1萬棵，市府團隊在最短時間內啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段機制，五天內完成主要道路搶通，過程中要感謝蔣萬安市長來電聯繫，以及臺北市政府第一時間前來馳援，支援團隊展現豐富經驗、按部就班的協助，完成颱風期間受災嚴重的世賢路段道路搶通、去化等作業，感謝之餘，也看見北市府團隊平日的累積。希望藉此次參訪，表達對臺北市政府團隊，以及在風災期間給予嘉義市協助的中央、13縣市的深深感謝。



黃敏惠市長也分享，看到的不只是空間改善，更是一種城市治理態度。臺北市將設計思維融入城市治理，近期的公館圓環工程、輝達台灣總部進駐等多項建設上，都看到北市府團隊克服困難，讓政策一一落地、落實的努力與用心，過程中如何協調各局處、整合並進，都是值得學習的經驗。



臺北市長蔣萬安率北市府團隊熱情相迎並分享，黃敏惠市長自他擔任立法委員以來，便給予相當多的建議、指導，獲益良多。此次，嘉義市面對120年來首度自嘉義登陸的丹娜絲風災，黃敏惠市長帶領團隊快速應變，城市內主要幹道在5日內得以搶通、恢復城市運行，這正是黃敏惠市長城市治理與領導能力的展現，值得他學習。



蔣萬安市長也分享，北市府團隊在風災後第一時間前來嘉義市支援，代表兩市交流的緊密合作，有著「嘉己人」般的深厚情誼，「嘉義市的鄉親，就是臺北市的家人、兄弟姐妹」。



蔣萬安市長更盛讚嘉義市近年進步有目共睹，不論是在城市建設，還是在各項民調上，都能看到嘉義市施政的成果。不久前，黃敏惠市長獲《天下》雜誌永續幸福城市非六都本島第一殊榮、《遠見》雜誌五星市長肯定，更聽說嘉義市將在年底舉辦320+1城市博覽會，期待有機會進一步交流，觀摩學習。



市府表示，此次參訪藉工程提升現地環境同時，兼顧生態、教育與休閒功能，創造多元價值「永春陂濕地公園改善工程」、透過流域治理，展現河域重生的可能性的「磺港溪再造計畫C段（延壽橋至西安橋）」，以及成功將交通節點與自然山水記憶融合，成為都市中綠帶空間的典範的「穿梭於山河之間的記憶－士林劍潭捷運綠廊」，和將中山、雙連一帶的軸線串聯，展現步行導向與街道活力的「心中山－捷運中山雙連線形公園」等地。聚焦於河川治理、濕地保育及綠廊串聯等議題，期待將臺北市透過兼具生態友善並結合公共休閒的河川整治模式，以及透過藍綠帶串聯市民日常生活的思維引入，讓城市更具韌性。



市府將持續推動「人本交通」、「永續城市」及「共融公共空間」三大方向，並思考如何借鏡臺北案例，打造專屬於嘉義特色的環境藍圖。例如，以嘉義特有的城市紋理、文化資產、水圳環境與社區需求為基礎，透過街道空間再造、公園與綠廊系統的建置，營造更友善的步行環境與社區綠意，強調都市與自然的共融共生。同時，針對河岸水圳推動環境整治與景觀提升工程，賦予公共空間更多休憩與文化功能，並導入低碳設計及智慧管理，回應氣候變遷與都市永續發展的需求。整體目標在於提升市民生活品質，塑造更宜居、美感兼具的都市風貌。



嘉義市即將迎來建城321年的重要時刻，將於12/12-12/28舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，此次參訪是一次珍貴的學習經驗，也是一段從歷史走向未來的城市旅程，每一次的+1，都是嘉義人為生活所做的一次選擇與累積。更是兩個城市在永續發展道路上的交流與共勉。