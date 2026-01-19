黃敏惠市長表揚績優消防與義消人員
(記者廖建智嘉義報導)
1月19日是屬於消防人員重要及具特殊意義的日子，為表揚114年度績優消防、義消及民間救難團體人員，嘉義市政府消防局(16)日舉辦「115年度消防節慶祝活動」，嘉義市長黃敏惠出席向辛勞付出的消防同仁、義消夥伴及救護人員表達最誠摯的感謝，肯定大家以專業與使命感，長年守護市民生命財產安全，為嘉義市打造穩固的安全防線，並表揚績優消防與義消人員。
黃敏惠市長表示，城市要邁向永續，「安全」永遠是最重要的基石。嘉義市政府消防局近年以「智慧科技」與「韌性治理」雙軸並進，不僅榮獲國家永續發展獎肯定，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關，這份榮耀屬於每一位堅守崗位的消防夥伴。黃敏惠市長強調，市府始終秉持「以人為本」的施政理念，持續強化緊急救護、防災教育與居家安全，讓安全真正落實在市民的日常生活中。
黃敏惠市長同時也感謝所有義消夥伴在工作與家庭之外，仍願意投入公共事務、服務社會，展現無私奉獻的精神，特別於活動中表揚績優消防與義消人員。嘉義市義勇消防總隊於全國體技能交流活動中，在火災搶救、繩索救援、車禍救援與救護技術等項目表現亮眼，為嘉義市爭光。
嘉邑行善團捐贈專業特種搜救服一批，確保搜救人員能安全、高效地完成搜救工作。滕東荣先生於114年7月31日在家中發生OHCA，由後湖分隊及第一分隊聯手將滕先生從鬼門關搶救回來，其賢伉儷曾瓊寬女士分別捐贈自動給氧機2組，充實消防局救護裝備。蕭友信先生自101年來捐贈嘉義市消防局共8台救護車，為消防局擴充救護量能，提昇緊急救護服務品質。賴嬿伝小姐於11月下旬在家中發生腹痛(懷孕38周+4)，由湖內分隊蔡明憲、曾威靜及林俊成於現場急產接生，由湖內分隊林俊成接受致謝。
消防局長郭立昌表示，為因應現代化消防及新型態災害的需要，市府近年持續投入經費升級消防設備與車輛，汰換老舊消防車輛、導入救災機器人、無人機、紅外線熱顯像設備及高樓雲梯車等，並完善消防廳舍與訓練場地，全面強化第一線同仁的安全與救災效能。今(115)年更投入3,650萬購置50公尺雲梯車，以提升高樓救災能力，確保市民宜居與同仁救災安全。市府也從制度與人力面著手，逐步擴充消防人力、改善勤務與休息制度，讓消防人員在高壓工作中，仍能兼顧身心健康，打造一支「有溫度的戰鬥團隊」。
