黃敏惠市長：逆境中突圍 最需中央補助

(記者廖建智嘉義報導)

嘉義市議會第11屆第6次定期會開議，(5)日，市長黃敏惠率領市府團隊進行施政報告，黃敏惠市長指出，明(115)年中央補助款減少逾3億元，地方建設財源如同「阿婆仔炊粿—倒塌」，考驗城市治理能力。但即使面對中央補助減少、地方財政面臨嚴峻挑戰的情況下，嘉義市仍將以穩健步伐推動十大旗艦計畫，以「西區大發展、東區大進步」雙引擎驅動城市轉型，並以生活新路網為基礎，為永續城市奠定穩固根基。相信嘉義人擁有「打斷手骨顛倒勇」的精神，市府團隊有永不放棄的KANO精神，眾人齊心定能逆境求勝。



黃敏惠市長在施政報告中首先指出，中央補助是地方政府推動市政建設的重要來源，中央對地方政府的補助款有三種：中央統籌分配稅款、一般性補助款和計畫型補助款，嘉義市明(115)年年統籌款增加66億元，但中央對地方的補助款卻減少69億元，讓嘉義市的財源比今年少了大約3億元。地方財源「就像阿婆仔炊粿，倒塌(倒貼)」，對地方建設的影響甚鉅，也考驗著地方城市治理的能力。



雖然處境困難，但黃敏惠市長以近日剛結束的2025年美國職棒世界大賽中，道奇隊在落後情勢中逆轉奪冠的經典一戰為比喻，鼓舞市民與市府團隊。嘉義市雖然一開始就缺乏中央的資源，但是「三分是運命，七分靠打拚」，中央補助雖然減少，嘉義市的處境雖然艱難，但是嘉義人有打斷手骨顛倒勇的勇氣，市府團隊有嘉義人永不放棄的精神，一定會像道奇隊一樣逆轉勝。只要大家同心協力，嘉義市明天會更好，一天比一天精彩。各種美好的總和，堆疊成滿滿的幸福。



中央補助減 財政短絀13億「堅守市民基本權益」不退縮



黃敏惠市長指出，115年度歲入編列198億2,500萬元，歲出211億2,500萬元，短絀13億元。由於中央一般性與計畫型補助款較114年度減少近3億元，部分原屬中央負擔之一般性補助款項目如學校午餐、水電費、水利、退撫基金撥補等，現須由地方自籌經費支應，顯見地方財政壓力加劇。儘管如此，市府堅持市政推動不打折，仍優先由地方編列教育(學校營養午餐補助、三章一Q生鮮食材、改善校園環境及設施)、基礎設施(水利及疏濬清淤、警消及環保車輛購置、重要路口監視系統及行動載具)、撥充退撫基金等核心經費保障市民權益不退縮。



西區大發展、東區大進步 雙引擎帶動都市新風貌



在城市建設方面，市府以「西區大發展、東區大進步」為雙引擎推動區域平衡發展。北港路兩側開發案進入公開展覽階段，將打造以冷鏈、智慧製造與創新研發為主的產業專區，串聯高鐵聯外輕軌，建構15分鐘產業生活圈，打造「大南方新矽谷」應援城市。西區竹園派出所與交通隊西區分隊辦公廳舍落成啟用，以及西區區政大樓完工後，將成為西區大發展的新節點。東區則推進民族國小公辦都更二期、建國二村及復興新村市地重劃等計畫，打造新興商業區，教育部已同意重新參與二期都更，預計117年底完工，打造嘉義市新都心。



生活新路網成形 高鐵聯外輕軌持續爭取



黃敏惠市長表示，鐵路高架化進度達54.02%，但中央修正地方配合款大增，影響市府財政負擔。市府將持續爭取中央履行「全額負擔」承諾，並同步推動牛稠溪環快、中外環、北橫及東縱先期替代方案，建構「三橫三縱三環」新路網。



交通方面，嘉義市推行層級式公共運輸，2025年YouBike2.0騎乘人次已突破833萬人是非六都第一、幸福巴士與電動公車使用率雙雙成長，嘉義市更是全台首個達成「2030年客運全面電動化」的縣市，展現低碳運輸永續成果。



市府亦會持續向中央訴求落實輕軌建設，除提升公共運輸使用率並降低轉乘時間外，更能形成產業生活圈，帶動雲嘉南整體觀光、經濟消費及產業發展。同時積極參與中台灣區域治理平台、南方治理平台等，跨縣市交流，凝聚共識。



為因應日益增加的觀光人次，市府興建6場前瞻計畫補助停車場，並預計增加汽車1833格、機車578格停車位。人本交通方面，導入行人輔助智慧照明及完成106處交通號誌改善及路燈共桿計畫。主要幹道同時設置298展高燈。



北棟大樓、湖子內公園動工 展現永續城市治理力



在城市設計與治理上，北棟大樓總經費54億元，預計115年初開工，結合智慧建築與綠建築，將成為市政新地標。湖子內社區公園亦於10月動土，打造共13處共融綠地空間。嘉油鐵馬道則以光環境與AI智慧系統榮獲多項大獎，並大幅降低違停件數，管理更加精準；穿城之水第一、二期整治水圳、新增多元生態植栽，亦獲得多項建築園冶獎及景觀大賞，成為城市美學示範。



在樂齡政策上，嘉義市蟬聯《天下雜誌》「慢老城市」非六都第一，創新推出「勇壯+1啦啦隊」與「樂活銀肌勵」計畫，打造全台最健康城市。長照方面，持續榮獲衛福部考評第一，推動AIoT智慧照護與失智友善環境，實踐「在嘉安心」願景。



嘉義市更有各項領先全國健康政策，如擴大嬰幼兒口服輪狀疫苗、整合性健康篩檢創新服務項目等，精準守護全齡健康。2025《康健雜誌》永續健康城市大調查中獲得健康促進項目、城市防禦力總成績全國第一。



嘉義市需要的不只是計畫，更是中央的支持



黃敏惠市長最後表示，嘉義市擁有完整的計畫與願景，「嘉義市不缺計畫、缺的是中央的支持與鼓勵」。市府將持續以溫柔堅定的力量爭取中央挹注重大建設，攜手市民共創幸福、永續、宜居的嘉義新未來。年底12月12日至28日將舉行320+1城市博覽會，三大展區結合展覽、演出及各種活動，歡迎全國各地的朋友共襄盛舉。