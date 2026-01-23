黃敏惠年底將卸任 嘉義市府局處長新一波大風吹

嘉義市長黃敏惠宣布祕書長陳永豐（右）出任第2位副市長，首位副市長林瑞彥（左）前年已就任。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠提到觀新處長張婉芬（右）將調派為地政處長。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉在即，黃敏惠今年底執政17年後將卸任，市府人事將有一波大風吹，繼第2位副市長拍板由現任祕書長陳永豐升任後，祕書長、副祕書長、環保局、觀新處、勞青處等局處長也懸缺或將異動，備受矚目。

黃敏惠22日晚間在媒體餐敘上宣布，現任秘書長陳永豐出任第2位副市長，黃敏惠提到現任副市長林瑞彥、陳永豐都是從她擔任立委時就一直合作至今的戰友，是她從政的堅實後盾。

陳永豐畢業於國立雲林科技大學環境與安全工程研究所碩士班，公職生涯歷練豐富，曾任嘉義市政府環保局長、主任秘書、嘉義市選委會主任委員、參議、稅務局長、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長、現任市府秘書長，曾榮獲雲科大傑出校友。

黃敏惠還提到現任市府觀光新聞處長張婉芬將調任地政處長，則觀新處長遺缺待補。

此外，市府還可增設副祕書長，今年新設立勞青處，將於1月底在大同技術學院揭牌成立，首任處長人選備受關注，盛傳由府內處長調派，若傳言成真，則此處長又懸缺；另有環保局長蕭令宜改調為市府參議，由副局長孫意惇代理。

嘉市府23日公布，原臺南大學教授潘青林調任嘉義市立美術館館長，派令自今年2月5日生效。

