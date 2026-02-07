黃敏惠年貨大街煮龍虎斑 邀民眾來嘉辧年貨
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】集結排隊名店與在地特色好物共61攤的「2026嘉義市年貨大街」，自2月6日起至2月9日，一連4天於文化路中央廣場熱鬧登場，每日上午10時30分至下午6時30分開賣，提供民眾一站式採買年貨的便利選擇。嘉義市長黃敏惠7日出席開幕記者會，並與主廚一同烹煮「XO醬龍虎斑」，為活動揭開序幕，邀請全國民眾來嘉義市辦年貨、迎新春。
黃敏惠表示，「嘉義市年貨大街」邁入第三屆，以「一站式購足」的年節採買模式，成功為民眾節省奔波時間，深受好評。今年攤位數由去年的55攤增加至61攤，商品類型更加多元，涵蓋嘉義排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨及特色年菜等，歡迎市民與遊客把握機會，用年節消費支持在地產業。今年年貨大街除推出加碼抽千元紅包活動外，更有7家店家聯手故宮推出聯名禮盒，並規劃「好禮五重送」回饋消費民眾。
黃敏惠特別指出，市府於農曆年前運用累計歲計賸餘加碼普發6,000元現金，同時結合商圈與攤商推出「振興商圈夜市計畫」，放大民眾手中的消費力。民眾（不限嘉義市市民）只要自115年2月1日起，憑嘉義市店家開立之發票累積滿2,000元，即可於3月2日至市府一樓大廳兌換價值200元的商圈夜市券，每人最高可兌換600元，數量有限，兌完為止。
嘉義市政府建設處長呂獎慧表示，為回饋支持年貨大街的市民與遊客，今年特別串聯多家知名品牌推出限時、限量年節優惠，折扣最低8折、最高下殺5折起，並推出「好禮五重送」活動，消費滿300元即可參加「滿額好禮抽」與「福袋好禮抽」，每日皆有萬元現金與精美禮品；最終日更有機會抽中iPhone 17、Dyson空氣清淨機等壓軸大獎；另針對高額消費族群，消費滿1,000元可參加「紅包好禮加碼抽」，最高折抵100元；每日10時30分還有限量「早鳥好禮送」，邀請民眾提早到場搶好康。
