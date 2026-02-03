黃敏惠感謝各界善心 嘉市舉辦丹娜絲颱風捐款感恩餐會

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為感謝各界善心人士、企業與團體於丹娜絲颱風侵襲嘉義市後主動提供資源、物資與善款，嘉義市政府昨（2）日晚間舉辦嘉義市丹娜絲颱風捐款感恩餐會，黃敏惠市長率市府團隊出席感謝各宗教團體、在地企業、公會及基金會代表於114年7月丹娜絲颱風侵襲期間，第一時間伸出援手，提供物資、善款與人力支援，成為市府與市民最堅實的後盾，黃敏惠市長也期盼持續攜手合作，共同打造更具韌性與溫暖的嘉義市。

黃敏惠市長表示，丹娜絲風災帶來的衝擊超乎想像，尤其全市逾一萬棵路樹倒伏，影響主要與次要幹道交通安全，市府團隊第一時間啟動「搶通、去化、清理、復原」四階段應變機制，透過跨局處、跨縣市合作，全力投入搶災、清理與修復作業，讓城市儘速恢復正常運作。但面對龐大復原量能仍備感壓力，所幸各界善心人士及團體即刻伸出援手，捐助資源、給予鼓勵，讓市府與市民看見希望，於一週內完成道路搶通，後續並持續進行去化與復原作業。黃敏惠市長代表全體市民表達最深的感謝，並表示正是這份溫暖與團結，讓嘉義市在困境中重新站起來，未來也將帶著這份力量持續前行。

市府指出，災後復原期間，嘉義市一方面全力投入重建與修復工作，另一方面也持續推動城市發展，「嘉義市320+1城市博覽會」如期舉辦，向全國展現城市魅力與發展成果；年度管樂節在熱情樂音中圓滿落幕，吸引眾多國內外樂團與民眾共襄盛舉；跨年系列活動亦在完善規劃下順利完成，陪伴市民迎接嶄新的一年。多項活動順利舉行，展現嘉義市在逆境中仍能穩健前行的城市韌性。

市府表示，所有善款均依「專款專用」原則，妥善運用於丹娜絲風災住屋毀損慰助、身心障礙機構修繕及清潔大隊等相關支援用途，不僅減輕災民負擔，也安定民心。面對氣候變遷與極端天氣成為新常態，嘉義市將以永續發展為核心，精進防災作為，將防災思維融入都市規劃、公共工程與社區治理，透過公私協力強化城市韌性。市府也將持續秉持「經濟發展、社會進步、環境保護」理念，攜手各界打造安全、宜居、永續的嘉義市，並再次向所有伸出援手的團體與市民表達誠摯感謝。

黃敏惠市長特別感謝此次風災復原期間，來自各界的溫暖支持與慷慨相助，包括社團法人嘉義市嘉邑行善團、財團法人九華山地藏庵、嘉義市不動產建築開發商業同業公會、嘉義市真如禪寺、啟東實業有限公司、台灣省國際蘭馨交流協會、財團法人蘭馨文教基金會、財團法人台灣省嘉義市城隍廟、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會、社團法人中華民國嘉義同鄉會聯合總會、相信音樂國際股份有限公司，以及劉輝雄董事長、黃國晃董事長、趙炎洲先生與邱慧珍女士等單位與個人，在關鍵時刻即時伸出援手，挹注資源、凝聚善的力量，成為嘉義市災後復原的重要後盾，讓城市在最短時間內重拾動能、穩健向前。

圖：為感謝各界善心人士、企業與團體於丹娜絲颱風侵襲嘉義市後主動提供資源、物資與善款，嘉義市政府昨（2）日晚間舉辦嘉義市丹娜絲颱風捐款感恩餐會，黃敏惠市長率市府團隊出席致謝。（記者吳瑞興翻攝）