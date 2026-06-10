黃敏惠感謝嘉邑行善團捐贈特搜中型巴士 提升救災人力及裝備運輸效能

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【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市嘉邑行善團長期以實際行動支持消防救災工作，今(10)日，再捐贈一輛21 人座中型巴士予嘉義市政府消防局特種搜救隊，協助提升重大災害應變與跨區支援能力。嘉義市長黃敏惠特別出席捐贈典禮，在代表受贈的同時也向嘉邑行善團表達衷心感謝。嘉義市議會議長陳姿妏及多位議員、民意代表亦一同出席，見證公私協力守城市的溫情。

黃敏惠市長表示，近年極端氣候與複合型災害日益頻繁，城市防災韌性備受重視。嘉義市政府消防局特種搜救隊長期肩負重大災害搶救與跨區支援任務，無論是地震、風災或重大事故現場，皆第一時間投入救援工作。尤其在丹娜絲颱風侵襲期間，消防與特搜同仁不分晝夜投入災後復原與救援工作，全力守護市民生命財產安全。感謝嘉邑行善團捐贈21 人座中型巴士整合救災人力與裝備運輸，提升整體機動效率，並降低長途出勤所帶來的疲勞與行車風險，同時提供隊員適度休息空間，讓救災同仁能以更充沛體力投入第一線任務，進一步強化嘉義市整體災害應變量能與城市安全韌性。

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黃敏惠市長提到，嘉邑行善團讓來自嘉義的影響力擴及台灣，從過去凝聚眾人之力、號召眾人拿起鋤頭、掃帚加入造橋、補路行列，到現今全台各個需要的角落都能看到行善團力量的延伸。感謝嘉邑行善團不只於去年丹娜絲風災後捐贈1,000萬元救災專款，協助市府進行災後復原，也捐贈特搜服裝，強化消防安全防護。今日延續善行捐贈中巴，這也是繼107年捐贈消防局特種搜救隊「行善號」消防警備車後，再次協助消防局提升裝備運輸與救災支援能力之後，讓「行善」與「救人」精神相互輝映。嘉義市在2026《遠見》縣市滿意度調查中，「消防與公安」滿意度獲本島縣市第一肯定，在感謝全體消防人員付出的同時，民間公益力量對城市安全的貢獻也功不可沒。

嘉義市嘉邑行善團鄭理事長秀玉與團員今日共同出席捐贈儀式，分享嘉邑行善團長期秉持「造橋、補路、濟貧、施棺」精神回饋社會。警消是守護城市的第一線，特搜隊員在執行任務時常面臨的險峻環境，嘉邑行善團期盼結合群眾力量，持續支持消防工作，也彰顯行善團對公共安全的重視與承諾。

今日捐贈儀式安排中型巴士揭幕、捐贈鑰匙、致贈紀念品及頒發感謝狀等儀式。黃敏惠市長、陳姿妏議長及多位議員共同見證善心力量與消防救災能量的緊密結合，也為嘉義市災害應變與救援量能再添助力。

嘉義市政府表示，一座安全而幸福的城市，除仰賴政府持續投入外，更需要民間力量共同參與。嘉邑行善團數十年來默默行善、造福鄉里，不僅溫暖社會，更成為嘉義市重要公益典範，未來市府也將持續支持消防及特種搜救量能建置，攜手民間共同打造「安全、有保障、全齡共享、世代宜居」的幸福城市，共同守護市民生命財產安全。

圖：嘉義市嘉邑行善團長期以實際行動支持消防救災工作，今(10)日，再捐贈一輛21 人座中型巴士予嘉義市政府消防局特種搜救隊，協助提升重大災害應變與跨區支援能力。嘉義市長黃敏惠及議長陳姿妏特別出席捐贈典禮，在代表受贈的同時也向嘉邑行善團表達衷心感謝。（記者吳瑞興翻攝）