黃敏惠感謝國軍守護嘉義家園 春節前夕勞軍致敬

春節將近，為感謝國軍官兵長年堅守崗位、保家衛國，嘉義市長黃敏惠19日率領市府團隊，並攜手嘉義市工業會、商業會、職業總工會、總工會、婦女會、青溪總會、青溪婦女協會、女子美容商業同業公會、崇她社、中華眷村文化發展協會及嘉義縣市軍人服務站等社會各界代表，前往陸軍南部測考中心舉辦115年春節勞軍活動，向國軍弟兄致上誠摯慰問與敬意。

↑圖說：黃敏惠感謝國軍堅守崗位、保家衛國，於春節前向國軍弟兄致上誠摯慰問與敬意。（圖片來源：嘉義市社會處提供）

黃敏惠表示，國軍官兵肩負守護國家與人民安全的重責大任，無論平時戰備整備，或在颱風、重大災害來襲時，總是第一時間投入救災與救護工作，成為社會最安定的力量。回顧疫情期間，國軍也全力協助防疫與環境消毒，與地方政府並肩作戰，協助嘉義市一次次度過嚴峻考驗，讓市民得以安心生活。

她指出，從動員整備、防救災演練到全民國防教育，嘉義市始終與國軍密切合作、相互扶持，展現「軍愛民、民敬軍」的深厚情誼。正因軍民同心，嘉義市才能在面對各項挑戰時，持續維持安定與幸福的城市樣貌。藉由春節勞軍活動，市府特別向國軍表達最崇高的敬意，感謝國軍成為城市發展最堅實的後盾。

活動中，黃敏惠與各界代表也致贈慰問金，向陸軍南部測考中心、嘉義後備指揮部、國軍嘉義財務組、嘉義後備旅、空軍第四聯隊及軍事安全總隊雲嘉工作組表達關懷與感謝。市府期盼在春節前夕，將社會各界的支持與祝福傳遞給每一位國軍弟兄，讓軍愛民、民敬軍的情誼持續在嘉義市深耕茁壯。

