黃敏惠感謝國際扶輪社3470地區「扶輪之子認養計畫」 與市府攜手延續愛與希望

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】國際扶輪3470地區基於照顧在地弱勢兒少的理念，已第3年與嘉義市政府合作，推動「扶輪之子認養計畫」。今（8）日於耐斯王子大飯店舉辦捐贈儀式記者會，市長黃敏惠致贈感謝狀，感謝嘉義市18個扶輪社的熱烈響應，與市府團隊攜手傳遞關懷與溫暖。今年由莊和達先生擔任國際扶輪3470地區2025-2026年度總監，在其號召下，合計認養本市321位弱勢兒少，每名兒少獲得新臺幣1萬2千元獎助學金。除提供獎助學金外，扶輪社亦延續辦理「天籟列車」計畫，提供聽障者免費助聽器以及連結本市天后宮資源發放210份的贊普品物資給弱勢家戶；此外，今年市府也特別感謝嘉麥皮鞋加碼辦理「溫暖贈鞋活動」，提供300張鞋券予弱勢兒少，讓小朋友穿新鞋、迎希望。

黃敏惠市長表示，扶輪社就像冬天的太陽，以「扶輪之光」照亮大地，讓嘉義市變得更美、更溫暖。黃敏惠市長感謝扶輪社的社長和社友們的用心，不僅透過社會處社工進行訪視，並主動關懷及照顧家庭的許多額外需求。此次更有嘉麥皮鞋蔡宗勳先生的善舉，提供每一位孩子自行挑選喜歡的鞋子，讓孩子們的眼神充滿了感動與光芒。扶輪之子認養計畫在嘉義市已邁入第3年，感謝國際扶輪3470地區持續發揮照顧在地弱勢兒少的精神，結合社區的力量，將愛與祝福挹注給弱勢家戶，去年認養人數為 247 名，資助金額為新臺幣 296 萬 4 千元整，今年嘉義地區認養321名兒少，資助金額達新臺幣385萬2千元整，扶助的人數與金額年年增加，受扶助的家戶備感溫暖，透過市政府與民間單位充分公私協力帶來更多善的循環，這就是嘉義市永續城市的精神。

受助家戶通常面臨社會上或經濟上的多重困難，導致家庭功能無法穩定發揮，如受助家戶恩恩，因恩恩媽媽需要照顧年幼的子女，所以家庭生計都由爸爸擔負，經濟壓力沉重，透過扶輪之子認養計畫的協助，讓恩恩可以去上學前教育，弟弟們也獲得更有品質的照顧，另外還有受助家戶小瑋，因母親驟逝，姊姊需要一肩扛起小瑋教養責任，因為扶輪之子認養計畫助學金，使小瑋得以使用課後照顧資源，讓小瑋生活、就學更為穩定，小瑋姊姊經濟與照顧壓力也減少不小，今天恩恩媽媽、小瑋姊姊也特別出席「扶輪之子認養計畫」捐贈儀式記者會，向在座的扶輪社貴賓以及市府團隊分享感謝。

扶輪之子地區主委彭韻錚表示，國際扶輪3470地區扶輪社，連續3年全面推動「扶輪之子認養計劃」，累積金額達到3,460萬8,000元整。今年度共有87個社共襄盛舉參與本計畫，並透過各社編列預算或企業以及個人捐款，募資金額高達1,500萬元整，與嘉義、雲林、台南、澎湖等縣市社會局/處、家扶中心及學校合作，嘉惠1,250位莘莘學子。

社會處長李思賢表示，社會處蒐集了受助家戶對於扶輪社的感謝卡，製作相當溫馨的感謝牆，充分表達家戶「感謝有您、幸福同行」的謝意，而今年適逢嘉義市建城321週年，將於12月12日至12月28日盛大辦理「320+1嘉義市城市博覽會」，以「咱嘉義式 We ChiaYi」建構「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大主題，融入展覽、表演與音樂多元展演素材，歡迎大家12月一同來嘉做公益、逛嘉義。

圖：國際扶輪3470地區基於照顧在地弱勢兒少的理念，已第3年與嘉義市政府合作，推動「扶輪之子認養計畫」。今（8）日於耐斯王子大飯店舉辦捐贈儀式記者會，市長黃敏惠致贈感謝狀，感謝嘉義市18個扶輪社的熱烈響應，與市府團隊攜手傳遞關懷與溫暖。（記者吳瑞興翻攝）