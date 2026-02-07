黃敏惠接班人曝光 親侄子參選嘉市議員

嘉義市長黃敏惠與侄子黃政融同框拜年看板曝光，黃政融表態參選西區議員。（讀者提供）

嘉義市長黃敏惠表示支持侄子參政。（廖素慧攝）

今年底嘉義市議員選戰加溫，市長黃敏惠7日證實親侄子黃政融將參選西區議員，為市長、議員選戰投下震撼彈，黃敏惠表示，侄子從小看到她這樣的服務，他也想要傳承，這是年輕人的決定，嘉義市是民主聖地，她當然支持給年輕人機會。

黃政融是黃敏惠胞弟黃國昇的兒子，無黨籍，是故省議員黃永欽的長孫，黃敏惠的侄子，近日將掛出與姑姑黃敏惠同框的拜年看板，表態參選西區議員，象徵黃家第3代接班人跨足政治。

黃政融畢業自澳洲昆士蘭科大、日本亞細亞大學經營學碩士，不曾參選，但阿公與姑姑長期參政，他從小耳濡目染，也曾參與輔選活動，對地方公共事務有一定熟悉度。

廣告 廣告

黃敏惠說，剛開始黃政融講說要參選的時候，家人都捨不得，因為畢竟這一條路其實蠻辛苦，要真正有心，所以我們就問他你自己做了決定，當然家人就支持，他自己也說到他要，從小看的這樣的服務，他也想要傳承，我想這是年輕人的決定，我支持。

黃敏惠還說，當然一定要接受檢驗，我覺得民主聖地的嘉義市，感謝大家讓很多年輕人都有很多的機會，這一次他自己願意承擔，我非常感佩。

嘉市西區議員應選名額13席，因有蔡文旭議員病逝，蘇澤峰議員官司纏身傳出將推出新人接棒，因而至少有2席空間，此外，國民黨議員鄭光宏有意轉戰市長，被認為此次議員可望大洗牌，新人輩出，包括無黨籍陳致愷、民進黨籍曾奕豪等人爭取機會。

【看原文連結】