黃敏惠施政7年 宣布普發6千

▲黃敏惠市長以「共好」為主題，帶領市府團隊舉行施政七周年記者會。（記者蘇旭羚攝）

嘉義市黃敏惠市長昨（二十四）日以「共好」為主題，帶領市府團隊舉行施政七周年記者會，細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」三面向邁進，實踐「共好」的歷程與施政成果。黃市長感謝全體市民、議會支持，持續為城市蓄積「+1」力量，並正式宣布嘉義市加碼普發六千元現金將於明年一月二十四、二十五日發放，發放對象是今年十二月八日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。

黃市長表示，市府團隊能克服重重難關，在近年持續獲得獎項肯定，更有市民驕傲的和我說嘉義是座「幸福城市」，要感謝市民、議會與市府團隊的不懈努力，將嘉義市推向高峰，連綿成高原。黃市長憶及施政推動的辛苦歷程，市民的肯定與市府團隊的努力，感動落淚，也強調這些榮耀與肯定，也讓市府團隊不斷提醒自己，不能把此刻的幸福當成習慣，更不能視為理所當然，看似平凡的安穩，背後是無數人默默付出的結果。期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃市長與勇壯合唱樂團、嘉頌管樂團同唱嘉義市歡樂頌，共譜「全齡共享、世代宜居」的城市願景，和諧的歌聲與管樂聲展現管樂城市的魅力。「咱的嘉義市，幸福滿滿是。」黃敏惠市長總結，「共好」就是讓幸福成為理所當然，是持續累積、實踐「+1」的溫暖力量，期盼有你有我，共同成就嘉義的美好。