黃敏惠施政7週年 宣布嘉市普發6000元

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠施政7週年記者會以「共好」為主題，今（24）日於市府中庭舉行，細數嘉義市大步邁向「經濟共榮、社會共創、環境共生」3面向邁進，實踐「共好」的歷程與施政成果。黃敏惠感謝全體市民、議會支持，持續為城市蓄積「+1」力量，並正式宣布嘉義市加碼普發6千元現金將於115年1月24、25日兩日發放，發放對象是114年12月8日(含)前設籍的嘉義市民，後續將再正式發布相關公告和注意事項。期盼將經濟成長果實與市民共享，也呼籲市民支持在地消費，讓「市府發錢、市民花錢、嘉義市賺大錢」，創造經濟的正向循環。

黃敏惠致詞時提到，從2020年新冠肺炎疫情到今年7月丹娜絲風災，嘉義市在近年面對多重挑戰，丹娜絲颱風甚至讓嘉義市面臨史上首次用罄災害準備金狀況；加上美國關稅政策對產業與民生帶來影響，都提高市政推動難度。

黃敏惠表示，市府團隊能克服重重難關，在近年持續獲得獎項肯定，更有市民驕傲的和我說嘉義是座「幸福城市」，要感謝市民、議會與市府團隊的不懈努力，將嘉義市推向高峰，連綿成高原。黃敏惠憶及施政推動的辛苦歷程，市民的肯定與市府團隊的努力，感動落淚，也強調這些榮耀與肯定，也讓市府團隊不斷提醒自己，不能把此刻的幸福當成習慣，更不能視為理所當然，看似平凡的安穩，背後是無數人默默付出的結果。

黃敏惠強調，決定城市能否向前的不是風雨大小，而是面對風雨的態度。市府在市民需求中找政策著力點，跨局處合作將危機化為治理契機，一切作為都是為了「安民心」。面對極端氣候，市府以「環境共生」為施政核心，從環境治理到社會參與推進綠色轉型，讓永續成為市民生活日常，強化城市韌性。

黃敏惠會中與勇壯合唱樂團、嘉頌管樂團同唱嘉義市歡樂頌，共譜「全齡共享、世代宜居」的城市願景，和諧的歌聲與管樂聲展現管樂城市的魅力。「咱的嘉義市，幸福滿滿是。」黃敏惠總結，「共好」就是讓幸福成為理所當然，是持續累積、實踐「+1」的溫暖力量，期盼有你有我，共同成就嘉義的美好。

嘉義市長黃敏惠施政7週年記者會實踐「共好」的歷程與施政成果，市府團隊、議員、里長等合影。(嘉義市政府提供)