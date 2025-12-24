黃敏惠暗挺王美惠？張啓楷：謠言止於智者

民眾黨今徵召黨籍立委張啓楷參選2026嘉義市長。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨今（24日）徵召黨籍立委張啓楷參選嘉義市長，而民進黨則提名黨籍立委王美惠參選，傳出地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠，張啓楷今受訪強調，謠言止於智者，他與黃敏惠都是東石出身，且是兩代交情，並指相信「藍白合」成功後，黃美惠應該會出來力挺藍白合推出的最強人選。

民眾黨下午召開「作伙顧嘉義！台灣民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長」記者會，張啓楷會後接受媒體聯訪，被問到黃敏惠、王美惠雖不同黨派，但私下交情不錯，支持者高度重疊，地方盛傳黃敏惠暗挺王美惠？張啓楷指出，這謠傳一段時間，包括黃敏惠、王美惠都出來否認。

張啓楷指出，他跟黃敏惠都是東石出身，之後都到嘉義市，家人也都在嘉義市，大家一定注意到，張啓楷兩年前回去當立委，第一件事就成立嘉義市服務處，那天黃敏惠不只自己來，還帶所有局處長一起來，當天跟民眾黨前主席柯文哲、現任黨主席黃國昌，還有黨籍立委們都聊得很高興。

張啓楷說，他上任一週多，也帶著團隊拜訪黃敏惠。事實上，這兩年來，嘉義市政府跟黃敏惠非常多政策，需要中央配合幫忙，張啓楷都在第一時間就去幫忙完成，也站到一線，邀請交通部長、經濟部長幫忙解決，基於私誼、公誼，他們這兩年都有非常多合作。

張啓楷進一步表示，事實上，他跟黃敏惠認識非常久，且是兩代交情，他爸爸跟黃美惠爸爸、前台灣省議員黃永欽，本來就是在東石，於私他認為只要藍白合完成後，不只不會有外面這個謠傳，她應該會站到第一線來幫助「藍白合」推出的這組最強人選。

張啓楷強調，國、民兩黨主席鄭麗文、黃國昌對外這段時間都表達兩個非常重要的，第一、兩黨對「藍白合」，特別是嘉義市、宜蘭縣、新北市或新竹市，可能民眾黨參選的這些縣市，彼此都遞出橄欖枝，我們都滿懷誠意、善意；第二、在步驟上非常清楚，鄭麗文說像是宜蘭黨內有兩位可能會參選縣長，會先整合出一組，進一步找到合適機制，可能是協調也有可能民調，推出藍白合一組最強人選，嘉義市也是一樣的。

張啓楷說，所以，謠言止於智者，不攻自破，只要「藍白合」成功後，黃美惠應該會出來力挺「藍白合」推出的最強人選，也是最有可能當選的嘉義市長人選。

