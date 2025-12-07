黃敏惠為2025年亞洲冬季棒球聯盟冠亞賽開球 全場熱血沸騰

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】2025 年亞洲冬季棒球聯盟自 11 月 17 日起於嘉義市立 KANO 棒球場熱烈開打，今年由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，多場國際級賽事接續登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。嘉義市長黃敏惠今（7）日受邀擔任開球嘉賓，並歡迎全國棒球迷齊聚嘉義，感受嘉義市深厚的棒球文化底蘊與蓬勃活力。

黃敏惠市長表示，嘉義市是台灣棒球的重要發源地，連年承辦冬季聯盟多項賽事，不僅肯定 KANO 棒球場的優質場地與市府的維運能力，也展現球迷們的熱情支持。KANO 棒球場在受丹娜絲颱風影響後完成修復，順利恢復賽事，也再次證明市府團隊的效率與專業。今年冬盟賽事競爭激烈，相信本次在嘉義市舉行的冠軍戰，一定能帶給球迷朋友最精彩的觀賽體驗。

教育處郭添財處長表示，冬季聯盟是職棒新秀與二軍球員精進技術的重要國際舞台，歡迎全國球迷到嘉義市KANO棒球場一起見證冠軍隊伍誕生。

此外，嘉義市的棒球熱潮不止於此，第28屆諸羅山盃國際少棒邀請賽即將在12月19日開打，來自海內外258支的少棒菁英隊伍將在嘉義市集結競技，延續冬盟帶來的城市運動能量，讓嘉義市在今年冬天持續成為台灣棒球最亮眼的城市。

圖：2025 年亞洲冬季棒球聯盟自 11 月 17 日起於嘉義市立 KANO 棒球場熱烈開打，今年由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，多場國際級賽事接續登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。嘉義市長黃敏惠今（7）日受邀擔任開球嘉賓。（記者吳瑞興翻攝）