黃敏惠為2025年亞洲冬季棒球聯盟冠亞賽開球 全場熱血沸騰
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】2025 年亞洲冬季棒球聯盟自 11 月 17 日起於嘉義市立 KANO 棒球場熱烈開打，今年由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，多場國際級賽事接續登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。嘉義市長黃敏惠今（7）日受邀擔任開球嘉賓，並歡迎全國棒球迷齊聚嘉義，感受嘉義市深厚的棒球文化底蘊與蓬勃活力。
黃敏惠市長表示，嘉義市是台灣棒球的重要發源地，連年承辦冬季聯盟多項賽事，不僅肯定 KANO 棒球場的優質場地與市府的維運能力，也展現球迷們的熱情支持。KANO 棒球場在受丹娜絲颱風影響後完成修復，順利恢復賽事，也再次證明市府團隊的效率與專業。今年冬盟賽事競爭激烈，相信本次在嘉義市舉行的冠軍戰，一定能帶給球迷朋友最精彩的觀賽體驗。
教育處郭添財處長表示，冬季聯盟是職棒新秀與二軍球員精進技術的重要國際舞台，歡迎全國球迷到嘉義市KANO棒球場一起見證冠軍隊伍誕生。
此外，嘉義市的棒球熱潮不止於此，第28屆諸羅山盃國際少棒邀請賽即將在12月19日開打，來自海內外258支的少棒菁英隊伍將在嘉義市集結競技，延續冬盟帶來的城市運動能量，讓嘉義市在今年冬天持續成為台灣棒球最亮眼的城市。
圖：2025 年亞洲冬季棒球聯盟自 11 月 17 日起於嘉義市立 KANO 棒球場熱烈開打，今年由日本社會人、日職聯隊、韓職聯隊、台灣海洋隊與台灣山林隊等五支隊伍參賽，多場國際級賽事接續登場，吸引大批國內外球迷進場觀戰。嘉義市長黃敏惠今（7）日受邀擔任開球嘉賓。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
冬盟》台灣山林從墊底逆襲第3名 彭政閔感受到新世代的不同
冬季聯盟台灣山林在例行賽事墊底，因為韓國職棒聯隊提前回國，山林進入4強排名賽，最終在季軍戰逆轉海洋，總教練彭政閔賽後受訪表示，感受到新世代的不同，「主觀意識比較重。」更需要時間讓雙方去傾聽、溝通，融入彼此去整合。TSNA ・ 2 小時前 ・ 3
前道奇賽揚終結者力挺日籍三本柱參賽！「棒球需要他們」
體育中心／王人瑞報導前道奇明星終結者岡耶（Eric Gagne）力挺大谷翔平等日籍三本柱參加經典賽！他說：「看到世界上最好的球員穿上國家隊球衣對壘，會是最有趣的事情，這是推動棒球運動發展所必須的。」FTV Sports ・ 1 天前 ・ 3
紐約雙雄要動起來了？美媒曝洋基、大都會都在追求這兩位強投
體育中心／綜合報導大聯盟官網記者費恩桑德（Mark Feinsand）消息指出，「紐約雙雄」洋基、大都會都對西武獅王牌今井達也、教士強投「索托碎片」金恩（Michael King）有興趣。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5
中職／林威助看重指揮官特質 陳昭如揭悍將極速接洽林岱安過程
富邦悍將隊首度在自由市場上搶人成功，以7年合約爭取鐵捕林岱安加入，領隊陳昭如還原悍將洽談經過，早在符合FA資格名單出來時，已經開會討論優先順序，因此在林岱安一提出申請，就馬上展開接洽。 悍將開出...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前 ・ 5
道奇「日籍三本柱」大場面沒在怕！官網公布季後賽最佳球員排行山本奪冠
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒洛杉磯道奇最後在G7擊敗藍鳥拿下隊史第九冠，不僅完成2連霸美夢，更成為近25年來首支完成此成就球隊，明年將朝三連霸目標邁進，而日籍三本駐「日籍三本柱」山本由伸、大谷翔平以及佐佐木朗希在季後賽的表現相當突出，今天聯盟也公布季後賽最佳球員排行榜，三位日籍選手都在榜上。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 2
冬盟／一度讓對手15上15下 兄弟小將盧孟揚繳出冬盟最佳一役先發
亞洲棒球冬季聯盟7日進行台灣內戰爭奪本屆季軍，其中台灣山林先發投手盧孟揚主投5.1局失3分，是個人本屆最長一次先發，在前面5局更是繳出完全無失分的好表現。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
經典賽》張育成正式表態參戰WBC 聽聞大谷翔平不二刀流「那我想當投手對決他」
富邦悍將張育成先前針對是否參與2026年第六屆世界棒球經典賽的回應都相當保守，但在12月6日受訪時，他則正式宣告將備戰WBC，並開玩笑的表示，「大谷如果不能投，那我想當投手對決他。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 36
中職》從微不足道的小事 昔日文大教練看到子鵬、安可的自律
同為文化大學畢業，今年球季黃子鵬行使國內FA從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹，簽下5年總值6600萬合約，統一獅林安可則行使海外FA轉戰日職西武獅，簽下「2+1」年合約，連同入札金近百萬美元在內總值上看400萬美元（約台幣1.25億），昔日文大教練、現任台鋼雄鷹二軍牛棚教練的沈柏蒼說，「子鵬和安可有現在的成就自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
中職》模擬比賽球速飆到150公里 江少慶：離自己最好快接近了
富邦悍將本土王牌江少慶在去年9月中旬比賽中受傷退場，經過診斷後為右側胸大肌撕裂傷，在與教練團、防護團隊及醫師審慎評估討論後，決定開刀進行TSNA ・ 1 天前 ・ 1
MLB》大谷翔平球員卡拍賣 1天就破百萬美元刷新紀錄
4連霸全票MVP洛杉磯道奇投打二刀流球星大谷翔平聲勢如日中天，相關商品價值也水漲船高，他親筆簽名限量1張的黃金標誌球員卡，拍賣開始後1天就達百萬美元新紀錄。TSNA ・ 12 小時前 ・ 2
MLB》藍鳥世界大賽敗道奇季後狂補強 鎖定重砲岡本和真
大聯盟多倫多藍鳥在今年世界大賽敗給道奇後，休賽季積極補強，把目標對準透過入札制度挑戰大聯盟的讀賣巨人重砲岡本和真。TSNA ・ 5 小時前 ・ 1
MLB》水手送走大物新秀Ford 40人名單捕手僅剩Raleigh一人
西雅圖水手在大聯盟冬季會議前夕拋出重磅交易，將球隊排名第4的大物捕手新秀Harry Ford和新秀投緯來體育台 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
MLB／喊大都會渴望贏球 威廉斯轉隊理由讓球迷笑了！直呼「要確定？」
大都會2日傳出簽下前洋基終結者威廉斯（Devin Williams），6日談到加盟原因，威廉斯表示「大都會是支想贏球的球隊」，不料這番話卻遭球迷嗆爆，反問他「要確定？」因為大都會花了全聯盟前3多的薪資，今年卻連季後賽都沒闖進。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
中職》爭取林岱安續留統一獅失利 蘇泰安：「已展現最大誠意與重視」
職棒36球季賽結束後，統一獅捕手林岱安確定行使自由球員（FA）權利，投入中華職棒自由市場開放各隊競爭，最終富邦悍將以7年5600萬合約在各隊中勝出，順利網羅到這位中職頂級捕手，而對於無緣留下這位共同征戰11年的球員，統一獅蘇泰安領隊表示尊重與祝福，並強調球團在這次洽談裡，已展現最大誠意與重視。Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前 ・ 2
MLB》小熊球迷空歡喜一場？ 「響尾蛇主戰先發接近加盟」是誤報
亞利桑那響尾蛇右投賈倫（Zac Gallen）休賽季投身自由市場，今一度傳出接近與芝加哥小熊達成簽約協議，但後來證實為誤報，讓小熊球迷空歡喜一場。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）於美國時間周六中午在X上發文，透露小熊接近與賈倫達成簽約協議，是一張複數年合約、平均年薪為2200萬美元（約6.8億台幣）。不過就在10分鐘後，《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）也在X發文，他寫道：「Zac Gallen並沒有達成協議，也沒有接近完成協議。」而過沒多久，南丁格爾也修正原本的貼文，「更新：小熊隊希望能與自由球員先發投手賈倫達成多年協議，但交易尚未完成，而且仍有其他球隊在競爭。」消息一出也讓小熊球迷空歡喜一場。賈倫2019年交易大限前被邁阿密馬林魚送往響尾蛇，此後便成為球隊的主戰先發，7個賽季一共先發169場，繳出65勝47敗、防禦率3.51的成績單，且三度擠進國聯賽揚獎票選前十名，不過本季他卻繳出相對低迷的一年，雖然健康出賽為球隊吃下192局，但防禦率4.83，ERA+僅89都是生涯新低。響尾蛇在賽季結束後向賈倫開出2202.5萬美元（約6.9億台幣）的合格報麗台運動報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
中職》「有看到150了！」江少慶看到自己和富邦的新氣象
身為2021年富邦悍將選秀狀元，32歲的江少慶在今年底和球團4.5年總值6250萬大合約到期前，累計僅繳出50場先發13勝22敗的不符期待成績，他今天出席所屬展逸國際經紀公司舉辦的棒球訓練營時，則透露令人期待的好狀況，「在之前模擬比賽時，有看到150（公里）了！」他自評目前身體狀況ok，也可以正常迎自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日職/羅德招牌球星離隊！ 外傳台灣也是延續球員生涯選項
日職千葉羅德40歲老將荻野貴司仍想延續職業生涯，如今與球團達成共識分道揚鑣，日媒報導，他坦言，自己沒有一定要留在日本打球，海外也是選項，外界普遍認為，他有機會在美國、韓國或是台灣繼續打球。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職／林岱安會傳遞好氣氛！張育成曾喊「投給我打」 陳仕朋讚有想法
富邦悍將休賽季以7年總值5600萬網羅自由球員林岱安，張育成談到印象「很親近的學長」，之前對決時張育成都會向蹲捕的林岱安打招呼，並開玩笑說「投給我打」，新球季將搭配的陳仕朋則稱讚「他很會引導、很有想法」，私下性格非常樂天「會傳遞好的氣氛」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
日職》明年上任養樂多燕子GM 青木宣親：想給年輕選手機會
東京養樂多燕子今天宣布，現任球團總經理特助青木宣親明年元旦起正式就任總經理，他表示勇於接受挑戰，帶給球隊重生，並強調要改善老齡化問題，給年輕選手機會。TSNA ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》日本社會人和職業選手的不同 彭政閔告訴你
亞洲冬季棒球聯盟例行賽，日本社會人戰績12勝4敗1和、勝率7成50高居榜首，台灣山林4勝13敗、勝率2成35位居墊底，今天晚上6點兩隊在季後賽交手，贏家取得明天冠軍戰門票，將與日職聯隊爭冠。台灣山林總教練彭政閔指出，日本社會人選手自主性很強，近年日本選手流行在個人機構訓練，可以看到他們揮棒和訓練方式自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話