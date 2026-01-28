黃敏惠率隊北上為民族國小西側二期公辦都更招商 盼引入優質開發團隊共創城市新地標

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】繼民族國小西側二期公辦都更嘉義場招商說明會獲得熱烈迴響後，嘉義市政府今（28）日於臺北市寒舍艾美酒店舉辦第二場招商說明會，嘉義市長黃敏惠帶隊北上，誠摯邀請全國優質開發團隊進駐嘉義市，打造城市新地標，共創雙贏，現場吸引眾多如鉅陞國際開發、麗寶集團、國城建設與新光人壽等指標性建設公司以及金融壽險業及不動產開發公會參與。

黃敏惠市長表示，民族國小西側第二期公辦都市更新基地，坐落於嘉義市核心精華地段，基地總面積約9,837平方公尺（約2,976坪），土地權屬單純且全數為公有土地，具備高度整合優勢與開發潛力。基地周邊緊鄰文化路商圈及成熟的文教生活圈，生活機能完善，是市中心極為稀有且具指標性的開發機會。

黃敏惠市長強調，民族國小西側第一期公辦都更案，不僅是中彰投雲嘉地區首例成功的公辦都更招商案件，更在疫情挑戰下，推動迅速，成功引進優質開發商投資。都市更新提升城市生活品質、活絡產業動能與延續城市人文價值，民族國小西側第一期公辦都更案成果亮眼，希望第二期能找到了解嘉義市這座城市獨特的價值、願意與這座城市共同發展，願意長期投入、重視品質的夥伴加入。

都市發展處許懷群處長進一步說明，本案透過公辦都市更新機制，將結合民間資源與專業，打造結合住宅、商業、社會住宅及公益設施的高品質居住環境。市府團隊已完成基地整合並正式公告招商，預估整體投資金額可超過新台幣50億元，為嘉義市近期市中心最大規模招商案之一，具高度投資吸引力。

現場意見交流部分，與會來賓關心的議題包括：市府及教育部分回之房地要如何處分、管委會是否獨立、地下停車場的出入口規劃、土方問題的處理、退縮地遮蔭率50%的計算、合格評分標準、商業空間的永續經營管理規劃、委託技術服務費用的分期計算等等。皆由市府都市發展處及規劃單位一一說明。

市府都發處也強調針對招商文件有疑義者，可於115年1月29日前行文市府申請釋疑，市府會115年2月28日前統一回覆，供有意願之廠商參考。

「民族國小西側二期公辦都市更新招商案」是活化市中心公有土地、促進都市再發展的重要里程碑，亦是吸引國內優質投資力量參與地方建設與長期經營合作的良機。本案招商公告期間至115年4月28日截止，歡迎各界踴躍參與投標，相關公告招商訊息，請至嘉義市政府全球資訊網首頁/電子公告欄(https://www.chiayi.gov.tw/News.aspx?n=464&sms=9155)，或至嘉義市政府都市發展處網站(urban.chiayi.gov.tw)/訊息專欄/都市更新科參閱。

圖：繼民族國小西側二期公辦都更嘉義場招商說明會獲得熱烈迴響後，嘉義市政府今（28）日於臺北市寒舍艾美酒店舉辦第二場招商說明會，嘉義市長黃敏惠帶隊北上，誠摯邀請全國優質開發團隊進駐嘉義市，打造城市新地標，共創雙贏。（照片嘉義市政府提供）