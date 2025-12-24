黃敏惠秀政績 加碼普發6000元

嘉義市長黃敏惠24日就職7周年記者會，提出施政帶動經濟表現亮麗的成績單，嘉義市營利事業銷售額連續6年創新高，家庭可支配所得也連續6年破百萬，並宣布明年1月24、25日加碼普發現金6000元，今年12月8日前設籍嘉義市者可領取。

黃敏惠表示，今年遭逢丹娜絲風災與國際關稅衝擊，嘉義市「顧產業、顧民生」，12月8日提出「振興經濟『強化民眾消費韌性普發現金』加碼計畫」，以歲計賸餘加碼普發每位市民6000元現金，民國114年12月8日（含）前設籍嘉義市者均可領，比照110年發放振興消費金2000元的模式辦理。

黃敏惠還提到，從2020年新冠肺炎疫情至今，多重挑戰艱鉅，丹娜絲颱風更讓嘉義市面臨史上首次災害準備金用罄狀況，美國關稅影響產業與民生，以及中央承諾一再跳票所衍生的財政壓力，都提高市政推動難度。

儘管如此，市府團隊克服重重難關，持續獲獎，更有市民驕傲說嘉義是「幸福城市」，她要感謝市民、議會與市府團隊的不懈努力，將嘉義市推向高峰，連綿成高原，說到此，黃敏惠不禁感動落淚。

黃敏惠表示，面對極端氣候，市府以「環境共生」為施政核心，讓永續成為市民生活日常，強化城市韌性，「經濟共榮」是實現社會進步，招商引資、創造就業，「社會共創」是嘉義市持續向前的最大資產。

此外也將設計思維導入城市治理，木都2.0工作聚落、嘉有木屋等政策接連獲台灣景觀大獎肯定；融入科技創新，如蘭潭AI人形辨識系統、水域大聲公、嘉油鐵馬道防違規機車系統與地崁式紅綠燈。

另，系統化推動治水工程，雨水下水道建設率更近9成，是本島非六都第一；也是全國首座達成100％低底盤電動公車城市，並率先引進YouBike2.0E並零失竊；推動低碳家園、校園多項指標全國第一。