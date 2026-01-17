黃敏惠表揚績優消防員與義消

一月十九日是屬於消防人員重要及具特殊意義的日子，嘉義市政府消防局十六日晚上舉辦「消防節慶祝活動」，表揚績優消防、義消及民間救難團體人員，嘉義市長黃敏惠出席向辛勞付出的消防同仁、義消夥伴及救護人員表達最誠摯的感謝，肯定大家以專業與使命感，長年守護市民生命財產安全，為嘉義市打造穩固的安全防線，並表揚績優消防與義消人員。

黃市長表示，城市要邁向永續，「安全」永遠是最重要的基石。市府消防局近年以「智慧科技」與「韌性治理」雙軸並進，不僅榮獲國家永續發展獎肯定，更是全國唯一獲此殊榮的消防機關，這份榮耀屬於每一位堅守崗位的消防夥伴。黃市長強調，市府始終秉持「以人為本」的施政理念，持續強化緊急救護、防災教育與居家安全，讓安全真正落實在市民的日常生活中。

局長郭立昌表示，為因應現代化消防及新型態災害的需要，市府近年持續投入經費升級消防設備與車輛，汰換老舊消防車輛、導入救災機器人、無人機、紅外線熱顯像設備及高樓雲梯車等，並完善消防廳舍與訓練場地，全面強化第一線同仁的安全與救災效能。今年更投入三千六百五十萬購置五十公尺雲梯車，以提升高樓救災能力，確保市民宜居與同仁救災安全。