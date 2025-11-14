黃敏惠視察興安國小新建幼兒園園舍工程 打造平價優質學前教育環境

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市湖子內因區段徵收整體開發陸續完成後，住宅建案增加，成為重點發展區域，為因應人口成長帶來的教育資源需求，嘉義市政府積極擴大當地公共化教保服務量能，興建興安國小幼兒園，目前工程已進入最後階段。嘉義市長黃敏惠昨（13）日，率領市府團隊前往現地工地視察，力求以優質教育環境，培育人才。

黃敏惠市長表示，興安國民小學新建幼兒園園舍工程，115學年度將成為第四所市府委託的非營利幼兒園，未來將提供8班計168名幼生名額， 提供民眾新穎且優質的教育環境。市府重視奠定孩子一生學習基礎的學前教育，結合在地特色，打造生態友善及綠化的幼兒園空間，讓幼兒園不只是基礎建設，而是一座融合城市美學、綠建築概念與友善設計的現代公共建設，更承載著嘉義市邁向教育永續發展的決心，打造安心生養、培育人才的宜居城市。

廣告 廣告

黃敏惠市長強調，嘉義市重視教育，秉持「教育決定人才，人才決定未來」的精神，新建幼兒園工程不僅為嘉義市打造優質教育基礎，更展現市府在提升教育環境及培育人才的努力。市府將持續監督施工品質與安全，確保工程如期如質完工，以提供師生在安全無虞的環境中快樂學習，讓嘉義進步不止步，打造更美好、優質、宜居的教育環境。

教育處郭添財處長指出，嘉義市持續提升公共化的教保服務量能，全市有七成的私幼已加入準公共化幼兒園，興安國小新建幼兒園將成為本市委託經營第四所非營利幼兒園。湖子內區域近年蓬勃發展，磁吸民眾遷入，帶動學齡前幼兒增加，因此市府積極新建非營利幼兒園，並結合周邊區域升級及平價優質的環境，打造家長能放心托育的教保環境。目前幼兒園工程皆按照預定進度穩步推進中，預計能夠於115年5月底完工，另外日後幼兒園委外經營的部分也已經同步啟動甄選法人程序中。

教育處表示，興安國小新建幼兒園園舍工程獲得中央與地方共同的支持，經過市府的積極爭取與議會的全力協助，經追加預算後工程總經費達1億7,530萬元，市府自籌預算1億227萬元。新建幼兒園的設計，不僅呼應嘉義市所重視的永續概念，更融合了生態、文化與美學。興安幼兒園新建工程以水岸生態為設計概念，結合鄰近公園的自然景觀，打造一所兼具綠建築、環保節能與友善設計的幼兒園。教育處更與建設處攜手合作，在校園中規劃種植台灣原生種植物，讓孩子從小認識土地的生命力。未來，孩子們可以在充滿陽光與綠意的環境中習與探索，從遊戲中培養生態素養與食農觀念，讓教育自然融入生活，成為成長最美的風景。

圖：嘉義市政府積極擴大當地公共化教保服務量能，興建興安國小幼兒園，目前工程已進入最後階段。嘉義市長黃敏惠昨（13）日，率領市府團隊前往現地工地視察，力求以優質教育環境，培育人才。（記者吳瑞興翻攝）