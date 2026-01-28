黃敏惠視察西區全民運動館 工程進度突破75％預計今年完工

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】「西區大發展」關鍵動能的嘉義市西區全民運動館統包工程，目前整體工程進度已突破75%，施工團隊持續穩健推動各項工程。嘉義市長黃敏惠昨（27）日率領市府團隊前往工程現場視察，除實地了解工程進度外，也向第一線的工作團隊表達關心與勉勵，感謝工程團隊全力以赴，為嘉義市運動產業發展及市民健康福祉共同努力。

黃敏惠市長表示，西區全民運動館經費從最初的3.9億元，因應物價上漲陸續調整至5.9億元，再到6.1億元，其中市府自籌4.1億元，教育部體育署補助2億元。儘管過程中充滿變數，但市府團隊努力克服困難，工程進度穩定，預計最快今年第一季完工，九月正式營運，為市民提供嶄新且完善的運動休憩場域。

黃敏惠市長進一步表示，西區全民運動館的設計理念以「全齡、全族群、全方位」為核心，不僅具備競賽功能，也能作為球類運動、親子活動與休閒使用的多元場域，設計思維完整而周到。無論在運動空間規劃、設施設計或周邊場域配置，皆能滿足市民多元且適性的運動休閒需求。

黃敏惠市長強調，運動本身即是永續發展的最佳體現，不僅促進身心健康，更能培養運動家精神、凝聚社會向心力、促進社會和諧；而完善的運動場域正是推動全民運動的關鍵。期盼西區全民運動館未來能兼具教育、健康、經濟與社會等多元功能，攜手打造「全齡共享、世代宜居」的嘉義市。

教育處長郭添財表示，完善且優質的運動場域，是促進市民投入休閒運動的重要基礎。在全民運動風氣日益蓬勃之際，西區全民運動館不僅可提升規律運動人口，更能帶動運動消費、增進市民健康，進而降低社會及健保支出，同時提升運動產業的經濟產值，實踐嘉義市「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的友善城市願景。

體育場長張家羽表示，西區全民運動館完工後，將為市民打造完善且多元的運動休憩場域。館內泳池兼具競賽與培訓、教學、親子遊憩及運動推廣等四大功能，滿足不同年齡層與使用需求；另規劃設置健身房、韻律教室、綜合球場、桌球室、兒童體適能教室及社區教室等空間，整體以複合式體育館概念設計，提供市民全齡、全方位的運動與休閒服務。

圖：「西區大發展」關鍵動能的嘉義市西區全民運動館統包工程。（照片嘉義市政府提供）