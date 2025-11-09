黃敏惠頒獎表揚工業會選拔績優廠商及模範勞工 感謝眾人齊心推動城市發展

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】11月11日是工業節，為感謝並表彰工業相關從業人員的辛勞及貢獻，嘉義市長黃敏惠於今(9)日出席於輔仁中學舉辦的第79屆工業節「企業盡責和諧職場暨績優廠商模範勞工表揚」活動，並為獲獎之6家績優廠商、8位傑出工業經理人獎、29位模範勞工及長期致力工業發展的1位工業特別貢獻獎得主頒發獎項，並感謝嘉義市工業會、企業與勞工和市府一起攜手拚經濟，共創雙贏。

黃敏惠市長首先恭喜今日獲獎的績優廠商與勞工代表們，以及嘉義市工業會何勇魏理事長以及歷任理事長的用心與市府一同打拼，使嘉義市每年的營利事業銷售額屢創新高，在促進經濟活絡時，也帶動消費，2025嘉義市購物節締造10億佳績，已是連續六年刷新紀錄，展現嘉義市這座小城市的大能量。

廣告 廣告

黃敏惠市長也提到，這兩日嘉義市熱鬧滾滾，不僅有全國女童軍來到嘉義市大會師，更有各縣市陣頭齊聚有「家將窟」美稱的嘉義市，這正是嘉義市注重文化與教育、打造優質的城市生活機能的展現。嘉義市以教育、文化培育優秀人才，期待教育成為城市發展基礎，為嘉義市工業發展注入更大能量。

黃敏惠市長也特別表揚今日獲獎人員，期待藉獎項給予投入工業發展人員更大肯定，期待更多力量投入人才培育，一同關注青年與女性發展，也為這些獲獎的績優廠商卓越領導與貢獻送上肯定。

今日典禮共表揚6家績優廠商、8位傑出工業經理人、29位模範勞工以及長期致力工業發展的工業特別貢獻獎得主陳秋美女士。獲頒「工業特別貢獻獎」的「詠順科技股份有限公司」陳秋美副總經理，長年深耕保麗龍與緩衝包材製造，秉持「精益求精、永續經營」理念，推動綠色製程、回收再生與循環經濟，領導卓越。

「傑出工業經理人獎」有8位，都是長期致力於工業發展的業界中流砥柱。其中，「世航創新包裝科技有限公司」郭哲安業務經理，以實際行動為榜樣，積極探詢市場趨勢與技術脈動，以「主動創新、跨域整合」為核心經營理念，帶領團隊突破框架開發全新包裝技術與應用方案，將單一包裝袋製造廠，轉型為兼具包裝設備整合與技術服務的專業品牌，貢獻卓著，堪稱經理人典範。

廣告 廣告

29位「模範勞工」均為在所任職公司積極努力，極具貢獻的勞工楷模。其中，「騰力門控股份有限公司」的葉泳興先生(裝配部副理)更是年資超過30年資深勞工模範，堅守崗位與初心，足堪勞工之表率；方金釵小姐為作業員，是越南籍員工，克服原籍語言及文化，熟稔技能，連續2年獲得公司內部培訓獎項，表現優秀值得嘉許；「自鵬紙器股份有限公司」阿踏朋先生(印裁課中階外籍組長)是泰國籍員工，入臺工作8年，主動思考並提出創新做法，持續優化生產，成功協助培養多位中階幹部與新進副手，更以靈活的領導力與實幹精神，帶領外籍團隊快速完成公司目標，成績亮眼，敬業精神值得肯定；「世航創新包裝科技有限公司」王俊皓是製袋工程師，也是本屆最年輕得獎者(28歲)，用行動證明Z世代也能是產業創新的推手，激勵更多年輕人投入技術領域，對企業及社會極具意義。

圖：嘉義市長黃敏惠於今(9)日出席於輔仁中學舉辦的第79屆工業節「企業盡責和諧職場暨績優廠商模範勞工表揚」活動，並為獲獎之6家績優廠商、8位傑出工業經理人獎、29位模範勞工及長期致力工業發展的1位工業特別貢獻獎得主頒發獎項。（記者吳瑞興翻攝）