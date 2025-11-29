黃敏惠：2026嘉義市長人選 不分顏色只要夠出色

（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市長黃敏惠今天出席國民黨嘉義市黨部黨慶活動時表示，關於2026嘉義市長選舉的人選，嘉義市是民主聖地，就是不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民所需要及想要的人選。

黃敏惠接受媒體聯訪表示，大家很關心國民黨2026嘉義市長選舉的人選，嘉義市是民主聖地，大家心中自有一把尺，在此鼓勵好的人選願意來參與。

至於對「藍白合」看法，她說，嘉義市民主聖地的精神，就是不管什麼顏色，只要夠出色，才是人民的需要、所想要的人選，因此，不分藍綠，但是要有是非黑白，不分顏色，但是要夠出色，就是民主聖地的主張。

黃敏惠說，任何政黨都有責任推出最好、且願意為地方及下一代努力的人選，才能夠得到人民的支持。

至於市長卸任後的打算，黃敏惠說，任期還有1年，目前最重要還是把事情做好；擔任市長期間的傳奇及歷史，都是大家的努力，這也是高人的指點、貴人的指路，加上家人支持，還有不同意見人的監督，以及個人的努力，一起寫下這段歷史，小小的嘉義市能夠創造台灣民主的傳奇。

中國國民黨嘉義市黨部今天在嘉義鈺通飯店舉行「中國國民黨131周年黨慶」活動，除邀集地方黨務幹部與基層黨員參與外，並舉行表揚典禮，肯定長年支持黨務的義務幹部與晉齡黨員，會中由黃敏惠親自頒發「晉齡70年黨員」獎章。

黃敏惠致詞表示，2005年參選嘉義市長時，四面楚歌，嘉義市又是南部重要「灘頭堡」，為翻轉民主聖地，在大家努力下，國民黨終於收復嘉義市。在位期間為讓市民有感，以務實態度推動各項政策，持續打造更宜居、具競爭力的城市。（編輯：謝雅竹）1141129