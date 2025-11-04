黃敬平喊若能停止分化吵鬧願退黨 粉專再轟：扯什麼鄭麗文

國民黨桃園市議員黃敬平近日遭臉書粉專「政客爽」指控，在大罷免期間跑去綠營政論節目訕笑自己人，雙方持續交鋒。在4日晚間，黃敬平在臉書發文表示，若退黨「可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧、抓戰犯批鬥」，自己願意退出國民黨，但「政客爽」不買單，再度嗆聲「扯什麼鄭麗文」。

黃敬平4日晚間在臉書發文表示，自己曾經從事媒體新聞記者工作，從不說假話、有什麼話就直說，當記者時是這樣，當議員還是一樣，因為自己不想改變初衷、初心。他更稱，如果退黨可讓鄭麗文或國民黨中央不再被針對，選完黨主席之後不再分化吵鬧、抓戰犯批鬥，他願意這麼做。

「拿鄭麗文幫自己的失德當擋箭牌，根本是在消費新任黨主席，憑什麼要所有人幫你的糟糕行為背書」，「政客爽」4日晚間發文回應黃敬平，自己期待鄭麗文有作為，支持鄭呼籲要全黨團結，所以在大罷免期間破壞團結、跑去綠營政論對自己人落井下石的人，就應該被唾棄下架，之所以揭露黃的行為，跟國民黨主席選舉毫無關係，純粹是黃犧牲他人換取版面跟賺通告，所以不要轉移話題。

「政客爽」喊話黃敬平，若覺得自己有「扭曲」，就堂堂正正說出來，而非用政治來牽拖。他怒嗆黃敬平「最會斷章取義的人就是你」，國民黨桃園市議員凌濤在政論節目中，是在場的名嘴稱「如果國民黨桃園立委被罷免，就可以去補選了」，這是挑撥離間的意思，後面凌才回「我會全力幫助六位立委，有我在這六席立委會非常穩定」，這跟自滿有什麼關係？

「政客爽」也怒嗆黃敬平，不對抹黑網紅鍾明軒道歉、在綠營政論訕笑同黨同志道歉，反而提到鄭麗文，「你以為你是什麼鄭系核心嗎」？他也再次呼籲，平鎮區所有人不分藍綠，應該抵制黃敬平，因為黃能造謠一個無辜網紅，就能造謠大家的家人；能夠背刺同黨人士，同樣能背叛任何人。

