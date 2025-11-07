黃敬平神邏輯！稱「黃明志游2分鐘就能偷渡新加坡」 驚人發言網酸爆：要不你先游

黃敬平上節目時語出驚人，稱「黃明志（圖）游泳2分鐘就能從馬來西亞到新加坡」，引爆星馬網友怒潮。（翻攝自黃明志IG）

網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞離奇身亡一案，捲入其中的馬國歌手黃明志遭警方約談調查，案件已在星馬引發高度關注。沒想到國民黨桃園市議員黃敬平卻在節目上語出驚人，稱「從新山游泳到新加坡只要2分鐘」，瞬間掀起馬新網友怒潮，狠酸：「要不你先游看看！」

謝侑芯在吉隆坡飯店身亡一案延燒中，歌手黃明志因當時同在飯店房內被傳喚調查，案發後卻一度傳出失聯。

而議員黃敬平日前在節目《57爆新聞》中發表驚人言論，竟稱黃明志「可能從馬來西亞新山游泳偷渡到新加坡，兩邊距離只要2分鐘」。

廣告 廣告

黃敬平在節目上說：「那邊只有850公尺，一個橋而已啊！然後而且他到這邊，你就算不用過橋，你游泳也只要2分鐘的時間就游過去了，不到1,000米耶，所以這麼近的地方，它的這個邊防其實也沒有非常的嚴謹。」

這番話立刻在馬來西亞與新加坡社群炸鍋，網友狂酸留言如雪片般湧入：「台灣名嘴的地理老師哭了吧。」「新山人報告，游過去不可能！海流很強欸」「新加坡邊防超嚴，拜託尊重現實」「請派台灣游泳冠軍來試一下，我幫你計時兩分鐘」「綜藝節目可以看到很多猴子在演戲，真的長知識了。」

還有星馬網友挖苦：「他說馬新邊防不嚴，那請他游一次給我們看，我保證上新聞。」對此，有台灣網友也留言自嘲：「看來我們節目真的很有娛樂效果」「這次真的是外交級尷尬發言」。

目前黃敬平本人尚未回應外界的嘲諷，不過相關片段已在馬新社群平台上瘋傳，甚至登上推特熱搜，成為跨國笑話。

更多鏡週刊報導

「我依然respect他」大馬正妹網紅逆風挺黃明志 揭10年友情：對我雪中送炭

「看到新聞都嚇傻」黃秋生談黃明志謀殺通緝案 揭與他最後一次對話內容超毒舌

謝侑芯猝逝案轉謀殺！黃明志遭大馬通緝 醫重話：毒品最可怕是「重寫大腦」他仍選擇跨過去