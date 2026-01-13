黃敬雅嗆李明璇：輸不起的投機政客

▲前鎮小港區市議員參選人黃敬雅痛批李明璇根本是「投機且輸不起」，呼籲已北漂的李明璇既然遠走高飛，就別再回頭消費高雄。（圖／前鎮小港區市議員參選人黃敬雅提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，立委賴瑞隆出線。針對國民黨前立委候選人、現已轉戰台北市的李明璇發文指控賴「靠施壓逼迫里長站隊」，前鎮小港區市議員參選人黃敬雅回擊，痛批李明璇根本是「投機且輸不起」，並細數李明璇過去在高雄建設遭抹黑時的沈默行徑，呼籲已北漂的李明璇既然遠走高飛，就別再回頭消費高雄。

黃敬雅表示，看完李明璇針對賴瑞隆市長初選民調出線的評論只凸顯了六個字：「投機，且輸不起」。針對李明璇聲稱賴瑞隆施壓里長，她反擊，兩年前的立委選舉結果就是最真實的民意，李明璇的落敗是鐵錚錚的事實，現在跳出來胡亂指控不只玷汙了高雄人，更是凸顯自己的輸不起。

黃敬雅指出，賴瑞隆十年如一日深耕基層，里長與市民的支持是靠建設與服務累積的信任，李明璇將他人的耕耘抹黑成利益結構，把里長的選擇貶低為被迫表態，「不懂得誠心面對失敗還各種牽拖，這種巨嬰心態，難怪留不住高雄人的心。」

除了反擊初選評論，黃敬雅更質疑，當初國民黨鋪天蓋地抹黑前鎮漁港、將高雄人期盼幾十年的建設打成弊案時，「李明璇在哪裡？」黃敬雅強調，當時賴瑞隆在各種場合捍衛漁民尊嚴，但李明璇為了迎合黨意及自己在黨內的前途，選擇眼睜睜看著選區被潑髒水，從那時候到現在都是踐踏高雄的共犯。

對於李明璇目前已將重心轉往台北，準備參選北市議員，黃敬雅強調，政治不能沒有是非，選舉不能沒有情義，沒有人在乎李明璇空降敗選後將高雄當成棄子北上轉換選區，但既早已離開就不該再回頭消費高雄、蹭聲量，高雄的未來更不需要一個背棄者來插嘴，高雄的尊嚴，也不容許投機政客來消費。

