黃敬雅諷鄭麗文有事才是柯志恩有事

▲國民黨主席鄭麗文唱衰日相高市早苗 ，民進黨高雄市議員參選人黃敬雅諷鄭麗文有事才是柯志恩有事。（圖／民進黨高雄市議員參選人黃敬雅提供）

[NOWnews今日新聞] 日本眾議院大選結果出爐，由立場友台的高市早苗所率領的自民黨獲得壓倒性勝利，未料國民黨主席鄭麗文卻公開唱衰，稱局勢恐變「日本有事、台灣有事」。對此，高雄市議員參選人黃敬雅今（9）日發文點名國民黨高雄市長參選人柯志恩，既然曾被鄭麗文認證是「投給柯志恩就是投給鄭麗文」，面對這種羞辱盟友的言論，柯志恩不應再躲在後面，必須出來說清楚講明白。

黃敬雅表示，高市早苗勝選就像一面「照妖鏡」，讓國民黨內許多妖魔鬼怪現形；她更指出，高市早苗率領自民黨大勝，明明是台日安保連線的一劑強心針，結果鄭麗文急到開始胡言亂語，竟然把話說反，鬼扯什麼「日本有事變台灣有事」。

黃敬雅更指出，當年已故前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，是將台灣納入防衛視野，展現台日雙方堅韌的互信，但在國民黨眼裡，竟扭曲成「不要被日本帶衰」。當全世界都在搶著跟美日聯盟站在一起，唯獨國民黨急著自斷手腳，要把台灣鎖進中國的鐵籠裡當孤兒。

「說穿了，鄭麗文就是標準的北京傳聲筒！」黃敬雅直言，中共最怕台日美結盟，國民黨就負責在台灣內部散播恐懼，把外交突破講成外交災難，鄭麗文口中所謂的不要當棋子，翻譯過來其實就是要台灣乖乖當中國的棄子。

黃敬雅進一步表示，這幾年來，國人看到的是台積電赴熊本設廠帶來的產業雙贏，是日本疫苗送暖的救命情義，更是高市早苗堅定抗中的勇氣。反觀國民黨自己面對老共跪久了、腳麻了站不起來，就覺得別人站著是種錯誤，甚至覺得有尊嚴的外交是種挑釁，把盟友當敵人，把威脅當祖國，這正是國民黨最大的悲哀。

黃敬雅也將矛頭質疑柯志恩。她提到，去年鄭麗文曾激情喊話「投給柯志恩就是投給鄭麗文」，如今看來，狂開民意倒車的鄭麗文，恐怕才是「鄭麗文有事，就是柯志恩有事」。最後，她並質問柯志恩是否認同鄭麗文這種悖離主流民意的言論？既然是主席牌認證的生命共同體，就別躲在後面，應出來向高雄市民說清楚。

