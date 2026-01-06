黃文局觀點》「天命」讀後感--台灣民主運動者許信良的一生見證

許信良：《天命：台灣民主運動者許信良的一生見證》。 圖：林朝億/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 有人說，火燒之後，不會僅剩灰燼。

1977 年的「中壢事件」，燒毁了大半個中壢警察分局，16 部警車，6 棟警察宿舍等。雖然隔天凌晨，這些車子房子的殘骸破壁被迅速清理。但是，台灣民主之火，自此生生不息，接下來的「美麗島事件」（1979 年）、「野百合事件」（1990 年）、「太陽花事件」（2014年）等，都是餘燼未熄的證明。

當晚 7 點，情勢失控，警方發射催淚彈，群眾四散，又再聚集。黑暗中，警方從制高點射中中央大學學生江文國的頭部，死亡。另一19歲的學生張治平亦告不治，16歲的少年劉世榮重傷。

因為漆黑，現場混亂，沒人得知全貌。當年白色恐怖，人人噤若寒蟬。事後多人被嚴刑烤打，如牙醫邱奕彬，禁不起酷刑，咬舌自盡精神失常，以致沒人敢說真相。

電影「相片裡的我們」，就是根據「中壢事件」拍攝的。但當年相機不普遍，所以留下的驚悚畫面不多。不過，至少留下歴史紀錄。

「中壢事件」，不僅燒出了國民黨作票的黑幕，也燒出了台灣的民主生機，更喚醒台灣人民當家作主的意識！

1977 年「中壢事件」的外溢效應，使得非國民黨人士贏得史上最多的 4 席縣市長和 21 席省議員。延續效應，2000 年陳水扁當選總統。

「中壢事件」，扭轉了台灣的政治軌道，也改變了台灣的命運。事件主角，正是曾經兩度擔任民進黨主席的許信良。

「天命」是許信良的自傳。他成長的1960年代，正是台灣極權當政的時刻。因此，他的命運和台灣民主萌芽孵化過程，緊緊相扣。甚至，可以說，許信良是台灣民主化主要催生者之一。

留學英國，僅僅 2 年，許信良把悲天憫人的天性，當總統的志願和宏圖，作了深刻的學術探索。雖僅 2年，他認為他已經「得道」，是回鄉「行道」的時候了。

來英國之前，他的最大困惑在於民主是否適合台灣？

在英國兩年，他對民主政治的所有疑慮都雲消霧散了。

民主政治是普世價值，民主政治是基本人權。這主軸，深植腦海。

而1960 年代，英國有全世界最早的完整社會福利制度。「國民保健系統法」、「國民保險法」、「國民援助法」等，保證所有英國國民免費享有醫療服務，提供基本生活所需的財務和實物。

這些社會福利制度，不是馬克思的共產主義，他的恩師艾可頓已經指出馬克思主義的誤謬和不可行。另外一位社會主義大師歐文（Owen)，到美國試驗「共產公社」，兩年後，徹底失敗了。

社會福利制度，可以說是他得「道」的核心。

「得道」而不「行道」，只是空話，甚至只是偽善！

「行道」才是真正道德，「人道」則是最高道德！

因此，他毫無猶豫，一秒不停，立刻回台。

回台之後，先在國民黨中央黨部任職，並且開始在「大學雜誌」寫文章，批判國政，投入台灣民主運動。對國民黨衝擊最大的是「台灣社會力的分析」這篇文章，從此，「大學雜誌」進入多事之秋。

他向張俊宏說：「知識分子要取得真正的政治影響力，必須走入群眾，而走入群眾最便捷的途徑就是參與選舉！」

他的恩師鄒文海極力反對，他認為，許信良是藝術家，不適合從政。

鄒文海也對也錯。政治確實殘酷，多沒有好下場。也因此，如果不是有藝術家那種「捨我其誰」的浪漫情懷，有誰會投入呢？

正如許信良向老師的回應：「如果您的學生都像老師，那麼，政治這門學問到底有多大用處？」

意志巳定，毅然投入。

1973 年順利當選省議員。雖然他是國民黨黨員，卻一再忤逆國民黨的政策，為農民請命，取消肥料換穀制度、降低田賦、提高穀價、為青年爭取降低學費等，回顧省議員四年所有的努力，總結在「風雨之聲」一書。

看看文稿，那在省議會振臂疾呼的年輕人，聲嘶力竭，猶如在耳。

從參與省議員的選舉，當省議員的建言，到投入桃園縣長的選舉等，雖已事過 40多年，仍舊熠熠發光，言論仍然擲地有聲。

「得道」太早是先知，「行道」過激多為烈士。

每個人都是天命的卒子，立志高遠，還是要受制於天命。

畢竟，「拼命」一生，80多歲，也該「認命」了，無愧「天命」！

（作者為台灣勵志協會理事長）

