黃文局觀點》電影「大濛」和「那張照片裡的我們」

[Newtalk新聞] 現在的「小白」有多少人聽過「美麗島事件」？更有多少人知道50-70年代國民黨的白色恐怖？林義雄家庭的慘劇，陳文成棄屍案等，大概都巳流失到歷史洪流。

最近看了兩部電影「大濛」和「那張照片裡的我們」，感動又興奮。

原來，現在的年輕人，又再重新拼湊那些已經模糊的記憶。他們不願意讓這些曾經在台灣這塊土地上發生過的歴史就此消失。

「大濛」開始的畫面，一片甘蔗園，靜止數十妙，懸疑中，由一對兄妹展開當年白色恐怖的故事。

「那張照片裡的我們」，描繪的是1977年的「中壢事件」。「中壢事件是台灣民主化的轉捩點。那之後，開始有了大規模的群眾運動，抗議威權統治。

1977 年，國民黨提名調查局出身的歐憲瑜參選桃園縣長，許信良被國民黨開除後投入選戰，許多大學生投入許信良的陣營中。

當時國民黨一向作票取勝，許信良選務中心部署一千多人前往各投票所監票。

果然，投票當天，國民黨如常作票。

消息傳出，引發爆動。群眾火燒中壢警察局，警察丟出催淚瓦斯彈，並開槍打死兩名青年。

只好正規開票，許信良大贏！

可惜，當時威權橫行，異議人士時遭酷行或消失。事件相片極少，事實被黨國媒體完全扭曲。

影片拉入一個韓國人，好像韓國的電影「我只是個計程車司機」，描繪的是有如台灣228事件的「光州事件」，也拉進了一個外國人。三個人的愛情，緊緊綁著「中壢事件」的發展。

不管導演是否由韓國電影得到靈感，影片的愛情、親情等都極具張力和感染力！是上乘作品。

看完這兩部電影，我想，我們都低估了現在年輕人的能力、想像力與判斷力。更低估了他們的記憶力！





