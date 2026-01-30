黃文廷拍個人MV！ Ozone成員驚喜探班問：可以留給團體唱嗎？

黃文廷來自團體Ozone，近日終於推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，黃文廷將過往團體歷練轉化為更鮮明的個人風格，以甜蜜戀愛為主題，打造一首結合節奏感與畫面感的全新作品，正式開啟屬於他的音樂篇章。他全心投入這次作品的製作，不僅親自參與詞曲創作，也深度參與舞蹈設計，從音樂到肢體表現都緊扣歌曲概念。舞蹈中除了可愛又具記憶點的「T」字手勢，更加入側翻、空中迴旋踢等高難度動作，在速度、力量與節奏控制之間取得巧妙平衡，讓可愛與帥氣自然並存，成為最貼近黃文廷個人特質的呈現。

〈黏踢踢〉由黃文廷與新生代創作人桃子A1J、滴燙Ditton共同完成詞曲創作，整個過程都非常愉快，黃文廷表示，和滴燙Ditton合作多次，知道彼此都喜歡迷因、諧音哏、時下流行的短句等，所以在填詞的過程有很多有趣的碰撞，創意跟天馬行空就不斷出現。

這次錄音黃文廷難得自己一個人進錄音室，他過去和成員一起錄音時，習慣全程看著團員們錄音，「因為每個人聲音特色不一樣，所以我能學習每個人不同的優點，這次個人歌曲錄製時，也想像到每個人的影子，把之前團體中學到的東西都結合起來，是很棒的經驗。」

MV 拍攝當天，黃文廷維持一貫可愛、略顯呆萌的形象，為了挑戰踢開水瓶瓶蓋而不斷嘗試，踢個不停，畫面逗趣又真實。拍攝過程中，Ozone 成員子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」三人笑說只是路過，卻讓黃文廷笑容停不下來，也感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他也透露，確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，甚至搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給 Ozone 唱嗎？」足見成員間深厚的好感情。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導