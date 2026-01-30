黃文廷〈黏踢踢〉甜黏上線！「Tin Tin」暗藏梗超可愛 側翻、飛踢舞蹈炸裂全網

黃文廷在歌迷千呼萬喚之下，終於推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉。（索尼音樂提供）

唱跳超新星黃文廷，憑藉在團體 Ozone 中累積的舞台經驗與高人氣，在歌迷千呼萬喚之下，終於推出個人首支唱跳單曲〈黏踢踢〉，並於1/30同步上架單曲與 MV。首次以個人身分正式亮相，黃文廷將過往團體歷練轉化為更鮮明的個人風格，以甜蜜戀愛為主題，打造一首結合節奏感與畫面感的全新作品，正式開啟屬於他的音樂篇章。〈黏踢踢〉展現黃文廷不同於以往的全新面向，甜度全面升級，卻依然保有俐落帥氣的節奏輪廓。他全心投入這次作品的製作，不僅親自參與詞曲創作，也深度參與舞蹈設計，從音樂到肢體表現都緊扣歌曲概念。舞蹈中除了可愛又具記憶點的「T」字手勢，更加入側翻、空中迴旋踢等高難度動作，在速度、力量與節奏控制之間取得巧妙平衡，讓可愛與帥氣自然並存，成為最貼近黃文廷個人特質的呈現。

〈黏踢踢〉由黃文廷與新生代創作人桃子A1J、滴燙Ditton共同完成詞曲創作，整個過程都非常愉快，黃文廷表示，和滴燙Ditton合作多次，知道彼此都喜歡迷因、諧音梗、時下流行的短句等，所以在填詞的過程有很多有趣的碰撞，創意跟天馬行空就不斷出現。歌名〈黏踢踢〉正是有著諧音的幽默，表面看來是一種親密貼近、形影不離的狀態，像情感裡不自覺拉近的瞬間；但在這份甜黏之中，也藏著黃文廷獨有的動能與輪廓。「踢踢」不只是可愛的語感，更延伸自他最擅長的武術飛踢意象：俐落、有力，帶著身體記憶與節奏感，讓這個甜蜜的歌名，多出一條來自動作與拍點的線條。同時「踢踢」也巧妙呼應了他的英文名字Tin，讀來彷彿是黏著Tin Tin的雙重意涵。

這次錄音黃文廷難得自己一個人進錄音室，他過去和成員一起錄音時，習慣全程看著團員們錄音，「因為每個人聲音特色不一樣，所以我能學習每個人不同的優點，這次個人歌曲錄製時，也想像到每個人的影子，把之前團體中學到的東西都結合起來，是很棒的經驗。」他也表示過去可能錄音時只專注在自己的段落上，這次自己唱一整首，他把整首歌當做一個故事，有起承轉合、有推進感，需要去練習和呈現，在事前也花了一番功夫練習，以最貼近自身狀態的方式，唱跳出專屬於他的戀愛舞曲。

曾幫好友呂允編舞、私下愛鑽研舞蹈動作設計的黃文廷，這次親自參與編舞，讓動作語彙緊扣歌曲概念，更讓人過目難忘。手部動作以「Tin Tin」為意象，比出淺顯易懂的「T」字，透過連續、細膩的節奏，呈現黏著與呼應的關係感；腳步則大量運用快速俐落的「踢踢」動作，將歌名轉化為可被看見的身體語言。Dance break段落進一步融入武術元素，讓黃文廷大展武術冠軍好身手，包含側翻、空中迴旋踢等高難度動作，展現過人的舞功和武功！

MV 拍攝當天，黃文廷維持一貫可愛、略顯呆萌的形象，為了挑戰踢開水瓶瓶蓋而不斷嘗試，踢個不停，畫面逗趣又真實。拍攝過程中，Ozone 成員子翔、哲言與祖安驚喜現身探班，讓他又驚又喜，直呼：「真的不知道他們要來，很開心也很感動！」三人笑說只是路過，卻讓黃文廷笑容停不下來，也感性表示：「他們能來，對我來說就是最大的支持和鼓勵。」他也透露，確定要發行個人單曲時，第一時間就與成員們分享，大家聽完都給予高度肯定，甚至搞笑表示：「這首歌很棒耶，不是應該留給 Ozone 唱嗎？」足見成員間深厚的好感情。

