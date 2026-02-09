黃文志樂見特色遊戲場誕生 將後勁舊場域翻轉親子樂園

市議員黃文志感謝在多次說明會中提出寶貴意見的家長與鄉親，成功將後勁從工業記憶轉型為守護健康的科技綠肺。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃文志九日表示，大家期待已久的「後勁森林熊的秘密城堡」特色遊戲場，終於正式和大家見面了！感謝在多次說明會中提出寶貴意見的家長與鄉親，成功將後勁從工業記憶轉型為守護健康的科技綠肺。

黃文志說，身為土生土長的後勁小孩，他看著煉油廠的燃燒塔長大，經歷過抗爭與轉型。我們將原本罐頭遊具的舊場域，翻轉為融合在地歷史與生態的親子樂園。

黃文志指出，這座後勁特色遊戲場的誕生真的不容易。從二○二一年他第一次在議會提案爭取，主張楠梓人口增長，必須闢建大型特色公園。隔年，成功爭取市長允諾編列五千萬元預算 ，並要求工務局將後勁公園列為優先改造標的 。

廣告 廣告

黃文志提到，為了讓設計更貼近需求，他多次召集公民參與說明會，邀請特公盟與家長共同規劃。過程中，更親自會勘爭取增設親子停車格與公廁 ，並在施工期間嚴格監督設計變更，確保遊具安全與主題符合在地期待 。

黃文志說明，全新打造的「森林熊的秘密城堡」，保留了公園珍貴的老樹，更設計了超吸睛的粉紅熊與樂見3D立體城堡遊戲塔。全區擁有九大遊戲區、卅項設施，包含滑索、彈跳床、沙坑及冒險挑戰區，讓孩子們能盡情放電。