黃文星屏東跨年「金曲連發」！曝新曲進度還「突襲周春米1事」

隨著2026年即將到來，全台各地也陸續舉辦跨年活動。其中在屏東方面，男星黃文星來到東港參與盛事，除了在現場演出多首金曲外，更透露自己即將在明年推出與歌手許仁傑合作的新台語單曲。過程中，黃文星更突襲台下的屏東縣長周春米，希望能有合作單曲的機會，讓擁有好歌喉的周春米當場笑得合不攏嘴。



黃文星在跨年舞台上一連演唱多首知名歌曲，包括《必巡》、《天地》、《三心兩意》與《王妃》，並親切地與台下歌迷握手互動，沿途更是尖叫聲不斷。黃文星表示，自己是屏東子弟，平時也會在家鄉旅遊。被主持人問到「屏東三寶」黑鮪魚、櫻花蝦與油魚子最喜歡哪一項時，黃文星坦言自己最愛黑鮪魚，因為油花漂亮得就像牛肉一樣，每次入口的美好感受，都讓他在台北時格外想念。

黃文星現場演唱多首金曲。（圖／民視新聞）



此外，近期黃文星在民視八點檔大戲《好運來》的角色殺青後，便開始著手音樂方面的工作。他指出，自己與許仁傑有合作演唱的機會，對方也替他量身打造一首台語合唱單曲，預計將於明年發表。此外，在得知台下的周春米擁有一副好嗓音後，他也突襲邀約對方，希望明年能有合唱、合作單曲的機會，周春米也當場拱手致意。





黃文星登屏東跨年「金曲連發」！曝新單曲進度「突襲邀周春米合作」

黃文星邀約周春米合作後，讓周春米當場笑得合不攏嘴，並拱手致意。（圖／民視新聞）









