四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》劇中再現大場面，育成（黃文星 飾）涉險辦案竟意外身亡？面對突如其來的噩耗，孟婷（王瞳 飾）只能悲傷喚著愛人的名字，兩人沒能修成正果徒留無限遺憾，這幕也看得觀眾感到虐心，而猜測育成是詐死，藉此化明為暗，引起熱論。

鋪陳多時的成婷戀雖然在少強（王宥謙 飾）助攻之下成功配對，育成也已有求婚打算，但顧及打詐任務在身而作罷，卻成為永遠說不出口的一句話？

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

後續劇情中，育成因任務與黑衣人在小屋激鬥，小屋卻意外炸毀，陷入一片火海，遠處觀望的克帆（曾子益 飾）認定育成落難身亡，得意離去。

廣告 廣告

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

隨後警方拾獲育成幾乎燒至焦黑的識別證，孟婷聞訊到醫院關心，面對結果卻只能以淚洗面，疑似育成在這次任務中殉職，從此天人永隔。網友見此情景，感嘆成婷CP終究還是沒能有好結果，但也有人猜測育成仍生還，只是掩人耳目暗中調查並保護孟婷，真相將在後續劇中揭曉。

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

黃文星搶先殺青《好運來》？驚悚大場面疑似「葬身火窟」引網嘆：成婷又被虐！

📣【民視頻道】20：00《好運來》全台首播📣

【看更多】

程雅晨《好運來》想上位卻是惡夢開始？網猜小麻吉翻盤原因「替媽媽出手」！

《好運來》惡女回歸！楚宣躺11年醒來迎劇變 落海前「神預言」成真？

《好運來》傅子純憂小太陽「身心健康」決定放手？林筳諭無奈稱：好像是我們搶小孩！

👉《好運來》第222集完整版線上看





更多四季線上報導

《好運來》黃文星「不拍戲了」突宣布轉行？市集擺攤「賣雞蛋糕」畫面流出

顏曉筠《好運來》角色洗白？瘋癲教訓「渣男哥哥與小三」網友拍手叫好

台劇《阿叔》暖心回歸！韓瑜開心民視再現好劇 加碼曝新戲《阿松與阿暖》開拍進度