四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》即將落幕，演員們近期陸續分享殺青心得與後續計畫，要角之一的黃文星日前表示最想做的就是好好睡一覺，不過很快又發文分享自己又有新工作，不禁引起粉絲好奇是否會加入《豆腐媽媽》再戰八點檔，他也迅速回應，讓網友更期待他的演出。

黃文星殺青後再演新作品？網友好奇是否加入《豆腐媽媽》秒回應！

黃文星從《大時代》開始，已連續演出六部民視八點檔，這次的《好運來》同樣擔任要角「黃育成」，歷經和許多角色之間的愛恨情仇，終於得到圓滿結局；隨著拍攝工作結束，黃文星曾透露「殺青後第一件事睡到自然醒🥰」為這幾個月的辛勤拍戲畫下句點，休養生息再出發。

然而，今（19）日黃文星突發文表示自己「很快又回到準備狀態」意味緊接著又要開始新的工作，由於未明說工作內容，便有粉絲問他是否要加入新戲《豆腐媽媽》？黃文星迅速否認，僅簡單回覆「敬請期待🥰」，相信不久就有完整訊息釋出。

圖片來源／黃文星 FB粉專

👉《好運來》第257集完整版線上看





