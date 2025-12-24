四季線上／韋冠宇 報導

八點檔《好運來》圓滿落幕，演員們除了在殺青宴歡慶，也各自在社群寫下感想；飾演要角之一「育成」的黃文星不免俗地表達飾演角色的心得，同時悄悄透露「一定有」新作品問世，再次引起粉絲引頸期待。

黃文星「下台一鞠躬」感性告別《好運來》！親曝「一定有」新作品引網期待

《好運來》於本（12）月23日播出完結篇，育成與孟婷（王瞳 飾）的感情經歷許多考驗及難關之後終於開花結果，和少強（王宥謙 飾）共同期盼即將來臨的新成員，迎來幸福圓滿的結局。

已連續演出六部民視八點檔的黃文星，在《好運來》播畢後特地寫下長文表達感想，並期許未來再挑戰不同的角色；黃文星日前公開宣布已準備開拍新作品，而喜愛聽黃文星唱歌的粉絲也敲碗新專輯問世，黃文星對此回應「專輯沒有，但單曲一定有😆」引起粉絲殷切盼望。

圖片來源／黃文星 FB粉專

