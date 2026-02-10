黃文益完成議員初選登記 選區逾六十名里長到場力挺

市議員黃文益，也是民進黨高雄市黨部主委，十日完成民進黨高雄市議員初選登記，將參選連任市議員。（黃文益服務處提供）

記者吳文欽／高雄報導

現任市議員黃文益，也是民進黨高雄市黨部主委，十日完成民進黨市議員初選登記，他表示，這是他第三度參選市議員，不僅希望延續地方建設成果，更要持續推動高雄成為「友善動物城市」。

黃文益強調，雖身兼市黨部主委，仍將嚴守黨內程序，以參選人身分爭取認同，現階段專注完成議員初選相關作業，同時也呼籲市民持續支持民進黨議會過半，與未來高雄市長候選人賴瑞隆攜手，延續陳其邁的市政建設路線。

黃文益辦理登記時，選區前金、新興、苓雅三區過半數、超過六十位不分黨派里長都到場力挺，苓雅區里長聯誼會主席林志田、新興區里長聯誼會主席陳福明及前金區里長聯誼會主席顏炳豪亦現身支持。

黃文益感謝里長們的力挺，他表示，過去兩屆任期中與里長夥伴為地方建設並肩努力，建立深厚情誼，未來四年也將持續攜手合作，為市民爭取更多建設與權益。

黃文益特別帶著認養的浪浪「小花」，並邀請愛狗人協會理事長顏杏娟及協會浪浪代表「歐郎」一同到場。他指出，民進黨長期重視動物權益，希望藉由帶領浪浪現身，喚起社會對流浪動物議題的關注。