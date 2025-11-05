黃文益批苓雅運動園區花4.5億打造半成品

▲市議員黃文益今天在市議會質詢時指出，苓雅運動園區啟用至今，園區建築體仍未完成驗收，內部隔間與基礎設施缺失。運發局期望年底前逐步改善。（圖／市議員黃文益辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市議員黃文益今（5）日於市議會質詢時指出，苓雅運動園區啟用至今，園區建築體仍未完成驗收，內部隔間與基礎設施缺失，招商進度更是「零」。然而市府今年與明年仍將再投入 5,200萬元改善工程，加計原預算投入3億700萬，追加1億4,200萬，結算4億4,900萬，總經費將突破 5億元。運發局坦承仍有不足，將再追加5200萬元改善、推動招商，期望年底前逐步改善。

黃文益指出，經實地勘察，現場可見鋪面龜裂、牆面壁癌、鋼筋裸露，電梯因故障無法穩定使用，二、三樓辦公空間未封閉導致風吹雨入、環境潮濕，明顯不利體育團體及里活動空間使用。他強調：「市府啟用時說要做新地標、城市亮點，但現在最基本的安全、使用與服務都不到位。」

此外，園區啟用至今仍無餐飲、休間業者進駐，更無飲水設施可供運動民眾補充。黃文益建議，市民來運動，流汗了卻沒地方喝水，應增設飲水機供民眾補水使用。運發局長侯尊堯回應，因原先採 ROT招商模式不符投資環境，現已改為由運發局直接洽商。但也坦言，園區內「天地壁及隔間未完善」，市府已編列今年與明年共5,200萬元進行內部空間整修與動線調整。

對此，黃文益強調，改善計畫應提出明確時程與公開進度，而非持續用「正在努力」回應市民：「五億的公共建設，不該是邊用邊補洞。市府要的是成果不是說法，市民要的是能使用的公共空間，不是空有外觀的展示場。」

在教育議題方面，黃文益指出，凱旋國小禮堂木質地板已使用25年，縫隙、破裂與尖角已威脅學生安全，學校初估改善費用約百餘萬元。他強調「不求新，但求安全」，孩子在校不應有受傷風險。教育局局長吳立森表示，已完成評估，待學校提案後將全力協助經費。

黃文益也批評多所學校通學步道存在「做到一半」問題，導致學生動線仍然凹凸不平、樹根隆起、家長不敢讓孩子步行。他要求教育局以「完整改善，而非片段拼補」為原則，全面盤點需求。吳立森回應，將進行整體檢視。

黃文益最後表示，無論是運動園區、文化公共空間、或校園安全，市民不需要華麗口號，需要的是真正能夠使用的建設。「做城市，不是做形象；做建設，不是做照片。」他要求市府 提出時程、提出進度、提出結果，讓市民看見負責與誠意。

