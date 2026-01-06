黃文益爭取增設基地台 強化警用通訊效能

市議員黃文益表示，警方所使用的無線電通訊系統，已經轉換成數位通訊，通訊基地台的設置不僅要足夠，而且還要全面覆蓋，才能讓警用通訊發揮最大功效。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃文益六日表示，警方所使用的無線電通訊系統，已經轉換成數位通訊，通訊基地台的設置不僅要足夠，而且還要全面覆蓋，才能讓警用通訊發揮最大功效。

黃文益提到，他在市長施政報告時，提出警政署核定高雄市今年會增加三座基地台是明顯不足的，由於高雄市幅員遼闊，他要求市政府及市警局要向中央爭取增設基地台的數量，以確保警用通訊系統可以全面覆蓋高雄市所有區域

黃文益指出，高雄市警察局通信隊隊長帶來好消息，在經過高雄市政府及高雄市警察局不斷爭取，將原先核定三座基地台的數量，再增加二處，高雄市今年度總共會增設五處基地，如此一來高雄市基地台的增設數量已經是全台灣增設數的百分之十。

黃文益希望基地台的增設，讓未來高雄市警用通訊系統臨時繳，在打擊犯罪上發揮最大的功效。