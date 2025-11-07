黃文益籲補漏洞守護毛小孩

▲高雄市議員黃文益今天於議會質詢中指出，目前動物認養制度存在重大破口，使原本「領養代替購買」的善意價值，被惡意消耗與扭曲。(圖／市議員黃文益提供)

[NOWnews今日新聞] 高雄市議員黃文益今(7)日於議會質詢中指出，目前動物認養制度存在重大破口，部分有心人士利用低門檻多次認養，實際卻對犬貓施加虐待或惡意棄養，以「假善心、行殘虐」的方式在體系中反覆操作，使原本「領養代替購買」的善意價值，被惡意消耗與扭曲。他強調，毛小孩被認養的下一站，應是溫暖的家庭，而不是被推入萬丈深淵的虐待環境。

黃文益指出，日前接獲網路陳情，有認養人短期間內取得多隻貓後不知去向，甚至社群平台上出現疑似虐貓影像與挑釁語句，警方與動保處立即前往調查，雖未在現場發現動物，但認養人自述確曾領養五隻貓，最終被依棄養裁罰十五萬元。目前警方仍追查影像來源是否涉及更嚴重的虐待行為。黃文益表示，此案並非個案，台中、台北皆曾發生多次領養後虐死多貓的案例，顯見制度性漏洞早已存在。

黃文益指出，目前動保處追蹤方式多以電話詢問為主，無法證明動物真實生活條件，也無法避免事主提供不實資訊。他當場要求動保處處長葉坤松提出改善作為，包括領養前必須完成結紮與晶片植入，動保團體若資源不足應由市府主動協助；領養後初期應強化追蹤回報或安排志工訪視，而非僅以電話形式確認；同時整合市府與民間送養資料，建立認養紀錄平台，並設置高風險認養名單，對短期內多次領養者啟動審查，避免反覆領養造成持續虐待。

葉坤松回應，動保處有補助動保團體結紮、植晶片經費，動保團體若不積極為領養犬貓完成結紮與晶片植入，「動保處會介入」。此外，動保處也會輔導動保團體成為「寵物登記站」，讓動保團體能為領養犬貓植入晶片，讓制度更完備。

至於，認養紀錄平台出現的登載不實，葉坤松則表示，系統採認養人的身份證字號，輸入身份證字號後，認養人所領養犬貓資訊一目了然，動保處將就「高風險」認養人進行稽核。黃文益強調，制度若不補強，就是默許暴行持續發生，不能讓領養犬貓成為犬貓受虐的破口。

