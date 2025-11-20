黃文益認政院財劃法版最有利 籲朝野立委支持確保建設延續

民進黨高雄市黨部主委黃文益呼籲高雄所有立委，不分黨派、共同站在市民這一邊，特別是柯志恩及陳菁徽，應該全力支持行政院版財劃法。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨高雄市黨部主委黃文益廿日表示，財劃法修法行政院版不但明確保障地方三大財源不低於今年水準，更在分配指標上充分納入高雄長期承擔的產業外部成本、農漁產業特性與人口結構，讓財源分配更公平、更合理，也是目前最能兼顧高雄發展需求與市民權益的版本。

黃文益呼籲高雄所有立法委員，不分黨派、共同站在市民這一邊，特別是柯志恩及陳菁徽，應該全力支持行政院版財劃法，確保高雄的建設不中斷、市民權益不被損害。

黃文益指出，行政院版相較立法院上週藍白倉促通過的版本，更加完善，也更符合地方期待，具體包括：新增產業外部成本指標十二%、增加農林漁牧產值指標六%、提高土地面積權重至十八%及新增人口結構指標等四大面向，都是考慮到高雄特殊的地理環境、人口結構及產經制度。

黃文益強調，陳其邁市長所呼籲的一般型及計劃型補助與統籌分配款合計不得低於前一年的水位，行政院版也考慮進去，更鎖定地方三大財源不減少，確保未來重大建設的計畫型補助不中斷。

黃文益認為，高雄正處於產業轉型、科技產業進駐及重大建設密集的關鍵期，尤其今年的計畫型補助高達四百九十八億元，是推動建設不可或缺的動能，任何削減都將對高雄發展造成直接衝擊。