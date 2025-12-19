黃文益辦毛小孩聖誕趴 廿日下午文化中心登場

市議員黃文益連續第四年舉辦「毛小孩聖誕 Party」，邀請市民與毛小孩廿日下午兩點一起到高雄市文化中心西側草皮共度溫馨佳節。（黃文益提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃文益連續第四年舉辦「毛小孩聖誕 Party」，邀請市民與毛小孩廿日下午兩點一起到高雄市文化中心西側草皮共度溫馨佳節。

黃文益指出，活動內容包含寵物闖關競賽、寵物走秀、才藝競賽、龜龜爬行比賽，並且安排兒童樂團表演、小丑折氣球、免費寵物面具手作等，兼具趣味與教育意義，現場也提供毛小孩認養、免費植晶片、寵物友善卡申請、狂犬病疫苗施打等服務。

他說，這是第二年與民進黨高雄市黨部共同協辦毛小孩活動，市黨部一直以來都是寵物友善辦公室，也懸掛大型看板關懷流浪動物，不管是貓派還是狗派，市黨部都與所有重視動保權益的市民朋友一起努力。

黃文益表示，這次活動亮點十足，還特別準備「寵物選手聖誕領巾」讓參加競賽的毛小孩，都能化身當天最亮點的聖誕小明星，希望透過公私協力活動，共同重視動物保護。

黃文益強調，「毛小孩聖誕 Party」不只是活動，更是一個平台，讓飼主交流、讓孩子學習尊重生命，也讓社會看見高雄對動物友善政策的持續努力。今年已經是第四年舉辦，成為歲末固定的聖誕嘉年華活動，他誠摯邀請市民朋友帶著毛小孩一起參與，在歡樂氣氛中迎接溫暖聖誕。