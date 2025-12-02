黃斑部病變易誤認老花 高醫展覽倡眼底檢查

（中央社記者林巧璉高雄2日電）一名50歲陳姓女子5年前視力開始模糊，誤以為是老花眼便配眼鏡，但一年後狀況持續惡化，她無意間發現看到的顏色、物體大小不一樣，經診斷確診為黃斑部病變，經治療才保住視力。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉行記者會宣布，「守護視界 睛彩油您定義」展覽，以展覽方式希望讓更多民眾了解黃斑部病變。展覽以互動裝置讓民眾體驗影像扭曲、中央黑影、數字併行等模擬，也提供免費眼底篩檢、專家講座等。

廣告 廣告

高醫副院長戴嘉言表示，研究顯示40歲以上民眾中，每9人就有1人從未接受過眼睛檢查，這也凸顯正確醫療與定期篩檢的重要性。希望透過此次衛教展提升民眾對視力健康的重視，尤其是協助熟齡族群預防，如黃斑部病變等高齡常見眼疾。

高醫眼科部視網膜暨葡萄膜炎科主任吳宏鈞說，根據2023年統計，高雄市有86萬人次民眾因眼睛不適就醫，比心血管疾病就醫人次多18萬人次，「也代表眼睛有狀況的人很多，但定期檢查的人卻很少。」

吳宏鈞說，黃斑部病變分為乾性、濕性2種，而多數人熟知的、容易快速導致失明的「濕性黃斑部病變」僅佔1成，卻導致9成的相關失明案例，這也是50歲以上族群失明主因。有高達7成民眾誤把視力模糊、影像扭曲當成老花、自然老化而延誤就醫。

高醫表示，根據統計，每10位65歲以上民眾中，就有一人罹患年齡相關性黃斑部病變。國內黃斑部病變治療方式多元，但病患仍須透過精細檢查確認病因，與醫師討論最適合治療方案。

藝人郭子乾今天擔任活動衛教大使，他致詞時說，他的岳母就是黃斑部病變患者，剛開始大家都以為視力變差只是正常老化、白內障等，某次因視力模糊摔斷骨頭送醫，才診斷出黃斑部病變；呼籲大家要讓長輩定期視力檢查。

高醫表示，最新的眼內注射新生血管抑制劑（Anti-VEGF）類型的藥物已獲健保支持，患者若符合事前審查標準，最高可申請到14劑給付，可大幅減輕患者醫療負擔。（編輯：李亨山）1141202