黃日華告別45年演藝路 最帥喬峰宣布引退

〔記者林南谷／綜合報導〕64歲香港資深演員黃日華80年代在經典港劇《射雕英雄傳》飾演郭靖、《天龍八部》詮釋喬峰被封為「最帥喬峰」，是不少觀眾心目中武俠代表，5日對外宣布：「為了令觀眾留有好印象，基本上我退出娛樂圈，不會再接任何影視演出。」

港媒報導，黃日華2014年與港視(HKTV)約滿後，曾表示對拍戲「興趣和體力都不及從前」，自此未再參與幕前演出，僅在中國商演登台，近年則專注香港明星足球隊的活動。

廣告 廣告

黃日華坦言自己多年來表演經歷非常滿足，清楚自己不可能回到巔峰狀態，決定不再勉強自己，他說：「與其讓觀眾看到不如以往的我，不如留住好印象。」表示過去多年專注拍戲，鮮少真正留時間給自己，如今終於能做自己想做的事，強調有熟識好友邀約拍戲，他也會選擇拒絕。

1980年，黃日華加入TVB藝員訓練班之後出道，1983年以《射雕英雄傳》憨厚正直的郭靖形象深入人心，從此成為香港娛樂圈一線紅星。

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！趙震雄才否認性侵 今無預警宣布引退

12/7～12/20生肖運勢一次看！冬水初凝「財氣、人脈、智慧」3收

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

2種沒用的東西會吞噬退休金！專家苦勸快扔掉

