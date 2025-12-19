黃昆輝基金會：逾九成教師有AI學習需求 盼實作研習與免費教學資源

人工智慧（AI）快速發展，成為推動教育轉型的重要關鍵。黃昆輝教授教育基金會於今（20）日發布「教師對AI應用於教育的需求與期望」調查結果指出，教師普遍認為AI素養攸關教學品質，超過九成教師表達高度學習需求，並期待政府與學校提供具體且可實際運用的資源與支持。

調查顯示，95.6%的教師表示有AI知能學習需求，其中進修需求最高的項目包括課程設計（91.9%）、學習評量設計（91.1%）、學生學習困難診斷（90.5%）及差異化教學（90.4%）。此外，也有近九成教師希望透過AI協助跨領域教學設計，81.7%的教師期望縣市政府提供資源，成立跨校教師AI學習社群。

廣告 廣告

在專業成長方式方面，教師最期待能兼顧實務與彈性的研習形式。調查指出，65.7%的教師希望參加AI應用教學實作工作坊，59.0%則偏好AI教學應用的線上課程，顯示教師重視能直接操作、並立即回饋於課堂教學的學習機會。

在教學資源需求上，教師對「可直接使用」的工具與教材表現高度期待。包括簡單好用的AI教學平台（94.5%）、AI工具的實際操作指導與示範（93.5%）、AI生成的多元評量工具與方法（93.0%），以及可直接應用於課堂的教學範例與教材（92.7%），需求比例皆超過九成。

針對學校層面的配套措施，受訪教師認為，學校若要有效引導教師在教學中使用AI，應優先提供穩定的網路環境與相關資源（60.2%），並開設不同程度的專業課程（51.0%），同時配置專業支援人力（46.7%）。

在政策層面，教師普遍期待教育部提供更具體的支持。調查指出，94.1%的教師希望教育部能提供教師無償使用原本需付費的AI軟體；另有92.8%的教師贊同，教育部應針對偏鄉學校或非資訊專長教師，提供專業人力支援，以縮小城鄉與教師AI素養的落差。

本次調查於2025年8月27日至10月10日進行，採用黃昆輝教授教育基金會委託研發之網路問卷，調查對象為國小、國中及高中教師，共回收有效問卷3,328份。