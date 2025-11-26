黃明太批市府欠缺執行力 要求陳其邁對運發局究責

市議員黃明太總質詢指茄萣風雨球場現場亂七八糟毫無工地管理，宛如無政府狀態。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃明太廿六日總質詢指茄萣風雨球場現場亂七八糟毫無工地管理，宛如無政府狀態；另一座路竹風雨球場更已延宕五年之久，最後因一場施工前說明會對太陽能板的爭議，竟要舉辦民調決定蓋不蓋，批評市府完全沒有執行力，要求陳其邁市長對運發局究責。

黃議員表示，他當選議員後爭取兩座風雨球場，第一座在茄萣，現場卻找不到工程告示牌及甲種工程圍籬，現場堆滿營建廢棄物，風一吹就滿天塵土，場內外落差約一米，無擋土牆，泥沙極易隨雨水淹沒球場，開放民眾使用後，廁所竟又遭到破壞，根本毫無工地管理，質疑這是「有政府」的嗎？

黃議員再指路竹風雨球場更扯，因變更設計，工程金額變大而找不到包商，好不容易要動工了，卻因一場單純的施工前說明會，竟變成環評說明會，有人質疑太陽能板會有電磁波及反射導致更熱而反對，運發局無法答覆如此簡單的問題，竟要做民調來決定。七年過去了，沒有下文、沒有執行力，令人氣結。

此外，黃議員也當場揭發某國小新舊任校長交接典禮，家長會長竟當眾以三字經辱罵脅迫老師，卻無人敢阻止，一切起因於學校某主任聯手家長會長取代前任校長並代理其職務，繼而煽動家長會長恐嚇老師。他認為，外力介入學校鬥爭，教育局調查此案逾兩年仍無果，諷刺難道老師要有黑道背景？

黃議員再指出，某一小三學生，疑似遭霸凌導致左眼瘀挫傷，半個多月投訴無門、不敢上學，交教育局澈查，打人的學生是累犯，調查結論竟是「沒有霸凌」不合理。另外，一高中單親女學生，全身瘀傷有驗傷單，也投訴無門陳情希望能轉學，教育局調查結論竟是「過失」、被掃把「誤擊傷」？他質疑校長良莠不齊，市府應有考核及汰除機制。