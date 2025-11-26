黃明太點名多個局處執行力差 怒罵「每個人都有理由」

圖：市議員黃明太市政總質詢時點名多個局處的問題，更怒罵執行力差、每個人都有理由。（取自高市議會直播）

高雄市議員黃明太二十六日於市政總質詢時，針對多個局處提出疑問，直言執行力差，很多事情一再追蹤沒下文，「每個人都有理由」，更向市長陳其邁質問「高雄的教育辦得好不好？」陳其邁回應，有做不好的地方，會不斷檢討。

黃明太表示，上任後爭取兩個風雨球場，好不容易完工後，卻因為一場雨上新聞，事後不斷進行檢討，重新施工沒掛上工程告示牌、工程圍籬也不對，圍籬外的人行步道一堆雜物，進到施工區滿滿廢棄物堆置，周邊全是泥土灰塵，整個工程缺乏管理，甚至廁所也出包，怎麼會工程完全無人管理？先前也跟運發局、副市長溝通過多次，結果呢？沒政府了嗎？

黃明太再舉例，另一個路竹風雨球場設計完成後，施工說明會有人舉手反對，「因為太陽能會反射，周遭環境會更熱」、「太陽能有電池波」等，把它當成「環評說明會召開」，民眾隨便找個理由否決，政府在幹麻？執行力在哪裡？甚至找我不能參加的時間，怒斥「答不出民眾的問題就是你們政府笨，我可以答覆為何不讓我參加，一次再一次，完全沒有下文、沒有執行力」。

黃明太不滿官員懶散、無執行力，點名陳其邁「市長，這些局處首長都是你任用的，已經不是第一次反映了，你自己看著辦！我也不需要你們答覆，因為你們可以講出一萬個理由，但沒有一個是我能接受的」。

接著，黃明太再詢問「高雄的教育辦得好不好？」陳其邁答詢，基層 教師及教育同仁都很辛苦，黃明太再問「你滿意度好嗎？」陳其邁指出，要求愈來愈高，有做不好的地方，會不斷檢討。

隨後，黃明太在質詢教育局時，播放一段影音，內容為某小學辦理新任校長交接典禮，活動後一名家長會長在所有師生面前，對其中一名老師破口大罵，甚至三字經不斷，現場卻沒人敢出來聲援、阻止，明顯外力介入學校鬥爭，教育局調查此案逾兩年仍無果，「難道老師要有黑道背景？」

黃明太也提到，校園霸凌事件頻傳，某一小三學生，疑似遭霸凌導致左眼瘀挫傷，半個多月投訴無門、不敢上學，交教育局調查，打人的學生是累犯，結論竟是「沒有霸凌」，另一高中單親女學生，全身瘀傷有驗傷單，也投訴無門陳情希望能轉學，教育局調查結論竟是「過失」、被掃把「誤擊傷」？質疑校長良莠不齊，市府應有考核及汰除機制。

教育局長吳立森說明，校長考上後，會有一年的實習，還要到國教院進行八週訓練，每年必須接受成績的考核。

黃明太強調，認真的校長很多、行政經歷不足，溝通能力不足，自己外務很多的校長也很多，如果教育沒辦好，這個國家一點希望都沒有，高雄市沒把教育弄好，以後高雄市也是完全沒有希望。