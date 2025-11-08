黃明志不能代表大馬 來自馬來西亞的我有話要說

10月，台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，大馬歌手黃明志疑似牽涉其中，事件在兩國都引爆網路上許多議論 。圖／馬來西亞觀光局臉書

Gene Ng （黃貞祥）／清華大學生命科學暨醫學院副教授，本文經作者授權轉載

2025年10月，台灣女網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝的消息迅速傳遍兩岸三地，而歌手黃明志因為牽涉其中、遭馬來西亞警方逮捕，更是讓整起事件發酵成跨國關注焦點。一時間，網絡上出現了鋪天蓋地的情緒發言，焦點早已不只是案件真相，而是延燒成一場「地圖砲式」的集體宣洩。

說真的，這類發言我聽到耳朵都長繭了。身為馬來西亞華人，我不止一次在社群媒體上看到有人留言：「馬來西亞這種爛國家出來的人，能好到哪裡去？」有的甚至補刀說：「你跟黃明志同州同姓，簡直爛上加爛。」這些話表面上講得像是在開玩笑，實際上字字句句都在把人的尊嚴踩在腳底。

老實講，不喜歡黃明志，我可以理解。黃明志的風格向來是「重口味」，敢怒敢言，有時候尖銳得讓人不舒服，他確實是個爭議性極高的人物。他這次被查出涉毒、成為重大刑事調查對象，那當然應該依法辦理，讓事實說話。可問題是，為什麼他的一場風波，竟然演變成對整個馬來西亞、甚至對馬來西亞華人的集體審判？

這樣的「情緒連坐」，其實是非常荒謬也非常危險的。你可以討厭某個人，但不能因為這個人的出生背景，就去否定整個國家、整個族群。這種將一個人的行為上綱到一整片土地、一整群人，就是典型的地圖砲思維，跟我們常批評的種族歧視或仇外心態有什麼兩樣？

事實上，馬來西亞和台灣之間有著非常深厚的文化與情感連結。我身邊就有很多像我一樣的馬來西亞華人，長年在台灣念書、工作、成家立業。我們學中文、講華語、尊重台灣的民主與自由，也熱愛這塊土地，想在這裡為社會盡一分力。我們並不是來蹭好處，也不是來「輸出亂源」，我們只是憑著一股信念與勇氣，想在異鄉活得有尊嚴、有希望。

但這些努力與善意，常常敵不過一句冷言冷語——「你們馬來西亞人不是都那樣嗎？」這句話的殺傷力，在外人看來可能微不足道，但對我們而言，卻是一把鈍刀慢慢剖開了身分與歸屬感之間的裂縫。每一次被講這種話，心裡總有一個聲音問：我在這裡真的被當作一個完整的人看待嗎？

當然，我也不是玻璃心。我知道世界上有偏見、有仇恨、有誤解，這些都不是一天造成的。但我忍不住要問：那些一邊高喊著「要守護台灣價值」、一邊張嘴就是「馬來西亞爛透了」的人，你們真的有比較高尚嗎？你們真的有比較懂什麼叫民主與自由嗎？

如果把對黃明志的反感，無限上綱成對所有馬來西亞人的攻擊，那這樣的「挺台灣」不過是另一種廉價的情緒表演，講白了，只是披著正義外衣的語言暴力罷了。

黃明志傳出涉入網紅謝侑芯猝逝案，引發媒體、網路大量報導與討論，許多激烈言論也隨之出爐。圖／黃明志臉書

台灣不應該這樣狹隘。台灣的美，在於多元、在於包容、在於願意理解不同聲音。馬來西亞人不完美，台灣人也不完美；黃明志不是馬來西亞的代言人，就像你身邊的台灣KOL也未必能代表整個台灣社會。我們不能因為一件事、一個人，就否定整個群體的價值。

我特別想為那些默默努力的馬來西亞朋友講幾句話。我知道你們也曾因為口音被笑、因為身分被懷疑、因為表態而被罵。我想說，我們沒有錯。我們不是來這裡討拍，而是來貢獻。我們沒有拖誰的後腿，只是想被公平對待。我們不想被當成英雄，也不想當成爛人，我們只想當一個被當作「人」來看的普通人。

至於那些說我來自「爛國家」的人，我就爛給你看好了。我爛得誠實，爛得努力，爛得問心無愧。我不需要你來定義我，也不會讓你的偏見定義我。我寧願做一個誠實的「爛人」，也不想做一個滿口仁義道德、心裡卻裝滿傲慢與歧視的人。

馬來西亞不是完美的地方，但它養出無數努力生活、努力生存的人。那些在異地念書、工作、創業、養家的馬來西亞人，不會因為一場醜聞而消失，他們的價值與努力，也不該因為他人而被抹煞。

如果你真心想為台灣好，那請你放下地圖砲，收起標籤語。這個世界不是非黑即白，也不是誰比誰高尚。成熟的社會，不是靠攻擊別人來證明自己存在的價值，而是能冷靜地、誠實地面對每一個人的差異與複雜。

我來自馬來西亞，這個你說「爛」的國家。但我還是相信善良、相信正義、相信真誠的討論能跨越國界與偏見。我不會因為你的嘲諷而否定自己，也不會因為一張護照而放棄發聲。因為我知道，比「爛國家」更可怕的，是爛透的心態與思維。而那，才是我們真正該警惕的。

（本文標題為編者所加，本文原標題為：當地圖砲開得震天價響：來自馬來西亞的我，有話要說）

