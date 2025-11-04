黃明志不認罪！案發飯店「一晚價格曝」 當地醫院畫面曝

馬來西亞警方持續調查網紅謝侑芯命案，而歌手黃明志與其共處一室的事件引發關注。根據消息指出，兩人曾入住的五星級酒店位於吉隆坡金三角地帶，一晚房價高達台幣萬元起跳，地理位置優越，步行15分鐘即可抵達柏威年廣場購物中心。目前謝侑芯遺體暫放在吉隆坡中央醫院太平間，等待解剖後送往火化場。

黃明志的歌曲《悔過書》一語成讖。（圖／黃明志YT）

謝侑芯家屬預計近日抵達馬來西亞處理後事，但對於何時抵達，謝侑芯的經紀人表示這是假消息，並解釋家屬實際上是委託當地朋友尋找律師協助訴訟。經紀人同時透露，他們擔心委託人員的安全，因為似乎有人在進行跟蹤。警方現正努力收集黃明志與謝侑芯在酒店房間內的各種證據和線索。

廣告 廣告

案發酒店據報導是一家高檔五星級酒店，位處吉隆坡金三角商業區，擁有高樓層可俯瞰市區美景。這家酒店價格不菲，一晚房價動輒超過千令吉（約台幣萬元以上）。酒店地理位置極佳，步行15分鐘即可抵達知名的柏威年廣場購物中心。

目前警方仍在持續追查案件相關線索，收集更多證據。警方掌握的證據數量和質量，將直接影響黃明志是否會被定罪。而謝侑芯的遺體在完成解剖程序後，將被送往火化場火化。整起案件發展備受社會關注，警方調查結果將是關鍵。

更多 TVBS 報導

黃明志最重恐判死刑！交保又被逮原因曝光 揭露「謝侑芯死案」關鍵

護理女神命案扯上毒品！黃明志遭查獲九藍色藥丸 恐判監禁加鞭刑

網紅「護理女神」馬國猝逝身亡！黃明志若持毒 最重恐判死刑

黃明志涉毒？「護理系女神」謝侑芯猝逝他在場 發文否認吸毒

