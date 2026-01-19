黃明志不認罪！被改控持有冰毒+威而鋼 發聲反擊了

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭控持毒案，19日於吉隆坡第一刑事推事法庭出庭受審。檢方將原指控持有搖頭丸改為持有冰毒，還持有俗稱「威而鋼」的西地那非（Sildenafil）；對於兩項指控，黃明志在庭上皆不認罪，後來也在臉書發文回應。

黃明志在庭上不認罪。（圖／翻攝Namewee 黃明志臉書）

根據馬來西亞《中國報》指出，黃明志原先被控持有5.12克搖頭丸，如今改控為持有1.57克冰毒。一旦罪成，最高刑罰為不超過10萬令吉（約合新台幣77.6萬元）罰款，或不超過5年監禁，或2者兼施。黃明志對兩項控狀皆不認罪。

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案而遭控持毒案。（圖／翻攝自謝侑芯、黃明志IG）

他19日也在臉書發文質疑控方邏輯：「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分。這種邏輯就好像…止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精、​美白液裡含有助曬劑。」

黃明志發文質疑控方邏輯。（圖／翻攝Namewee 黃明志臉書）

他更直言：「這種新聞還有人相信。重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」黃明志也在貼文中感謝各界的關心，強調今天只是開庭起訴階段，尚未正式開始打官司，「接下來我們會加油的！努力。」

《中天關心您|少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

