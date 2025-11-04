黃明志不躲了！捲入謝侑芯命案遭通緝 緊急露面吐92字聲明全文
記者鄭尹翔／台北報導
馬來西亞歌手黃明志近來捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬國猝逝事件，整起案件引起各界關注。由於他被傳涉嫌涉毒並遭警方通緝，甚至一度失聯，引發外界懷疑是否「潛逃」。然而，沉默多時的他終於在今（5日）深夜於社群發聲，公開表示「我不會逃」，並透露自己已抵達警局，主動配合警方調查。
根據黃明志在Instagram限時動態中以黑底白字發文透露，他表示：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」他也強調：「我不會逃，之前七次通緝令，都是我自己主動去報到，不曾逃過。」
此舉也回應了稍早外界對他「失聯」、「被通緝」等傳聞。據了解，4日傳出黃明志遭馬來西亞警方發布通緝令後，經紀人受訪時曾表示「目前找不到人」，引起粉絲與媒體高度關注。如今他親自現身自清，強調會全力配合調查，盼能還原事件真相。
而31歲的台灣網紅謝侑芯，日前在馬來西亞飯店內驚傳猝逝，現場消息指出，當時黃明志人在場，甚至第一時間協助進行CPR急救，但仍回天乏術。此事震驚台馬兩地，也讓謝侑芯的死因成為外界焦點。警方目前仍在釐清相關細節，包括是否涉及毒品或他殺等疑點。
黃明志出道多年，以敢言敢作風格聞名，音樂作品《飄向北方》、《玻璃心》等廣受討論。此次捲入命案風波，他選擇親上火線回應，強調自己「清楚無辜、會勇敢面對」。目前警方尚未公布最終調查結果，相關真相仍有待釐清。
