黃明志人間蒸發被認「已潛逃」全境通緝 經紀人回應：「太弔詭」

黃明志被馬國警方認為「已潛逃。

「護理女神」謝侑芯上月在馬來西亞猝逝，吉隆坡總警長拿督法迪爾今（4日）宣布，因命案有全新進展，警方決定將全案改以謀殺罪（《刑事法典》第302條文）偵辦，由於黃明志遲遲未現身，吉隆坡警方於今晚正式宣佈通緝黃明志。總警長法迪爾向媒體表示，警方截至目前尚未掌握黃明志的行蹤，並相信對方已經「潛逃」，黃明志經紀人也發聲了！

經紀人發聲：無法聯繫藝人 但相信他會自行投案

針對黃明志被通緝及失聯一事，其經紀人稍早回應，表示自己目前也聯繫不上藝人。經紀人指出，現在網路上關於此案的爆料來源「真假難辨、無從考察」，他表示：「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」

譴責蹭流量行為 立場與家屬一致

經紀人也呼籲各界應有底線，「這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線，我們都一樣就是站家屬立場等調查，希望能釐清兩位當事人的狀況，懇請各界等待結果，我說什麼都不會對本事件有任何幫助，我沒有看法。」

黃明志經紀人發聲，認為整起事件太弔詭。



